Aficionado de Alajuelense que se hizo viral: “La Liga se está volviendo un equipo viejo”

La imagen de un aficionado de Alajuelense durante el clásico contra Saprissa, el domingo en el estadio Alejandro Morera Soto, se volvió viral y reflejó el sentir de más de un liguista.

Jonathan Matamoros llegó a la Catedral con un grupo de amigos y ante una nueva derrota de su equipo ante el Monstruo su rostro reflejaba la frustración.

Este vecino de La Trinidad de Moravia conversó con La Teja y nos contó que cuando era niño, los colores morado y blanco eran los dueños de su corazón, pero cuando tenía 6 o 7 años, su papá, don Fabio, lo llevó cerca de la casa de los rojinegros y ahí cambió todo.

“En mi niñez era morado, pero mi papá es manudo y esa vez que pasamos cerca del Morera Soto marcó mi vida”, dijo este fiebre erizo.

Para el rojinegro, al delantero Freddy Góndola le queda grande la camiseta. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Todo pintaba bien

Matamoros no se esperó hasta el último minuto y con varios días de anterioridad compró los boletos para él y sus amigos.

Todos llegaron al Morera a eso de las 3:30 p.m. y el ambiente previo al clásico número 344 de la historia no podía ser mejor.

“Era un escenario para que la Liga ganara, creo que ver un estadio lleno es motivación para un jugador profesional, las bengalas que encendieron, todo estuvo muy bonito, el preámbulo era el ideal y cuando comenzó el partido vimos que la Liga le podía pasar por encima a Saprissa”, manifestó.

El primer gol de los morados, de Luis Paradela, y el penal que falló Giancarlo González comenzaron a agitar las aguas en el escenario alajuelense.

32 clásicos de ventaja lleva Saprissa sobre Alajuelense.

“Nosotros hablábamos con la gente que estaba arriba y a la izquierda de nosotros, que pareciera que a (Andrés) Carevic como que le gusta perder este tipo de partidos. El Pipo no tenía que tirar el penal y al fallarlo, el equipo se cae sicológicamente, no tiene respuesta ante Saprissa, un equipo que sabe manejarle este tipo de partidos a la Liga”, añadió.

-¿Qué pensaba cuando la cámara de FUTV lo retrató?

“Alajuela estaba presionando para llegar al empate luego de fallar el penal y en eso cayó el gol de (David) Guzmán. El equipo no estaba jugando tan mal y aparece esa jugada de balón parado, que Saprissa sabe hacerla muy bien, todos los jugadores se le fueron encima a (Kendall) Waston, pero nadie marcó a Guzmán y lo que pensé es que todo se había acabado, porque no había nadie que entrara a cambiarle la cara al partido”, comentó.

Según el aficinado, el técnico manudo Andrés Carevic hace todo para perder este tipo de juegos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Para Jonathan, si bien perder el clásico fue perder una batalla, no se puede permitir una derrota más ante el archirrival.

“Los juegos contra Saprissa son un campeonato aparte. Desde Raúl Pinto no hay una directiva que ponga las barbas en remojo y siento que hay jugadores que no deben estar en el equipo, que son limitados, eso me parece desde el punto de vista profesional, porque no tengo nada en contra de ellos como personas.

“La Liga se está volviendo un equipo viejo, con Pipo, Celso (Borges) y uno ve en Saprissa jugadores que corren más, que futbolísticamente le ponían más ganas al encuentro”, afirmó.

Este fiebre rojinegro le siguió echando sal a la herida y comentó que hay jugadores que vienen saliendo del CAR y no tienen condiciones para jugar en el cuadro erizo.

“A Doryan Rodríguez y Josimar Alcócer les falta, no entiendo por qué no puso a Carlos Mora de titular, si para mí es de los mejores extremos que hay en el equipo y jugadores como Freddy Góndola y Alexis Gamboa no suman, Gamboa es hasta malintencionado y con la altura que tiene debería marcar diferencia y no lo hace”, recalcó.

Para Jonathan, el equipo de sus amores tiene chance de conseguir la tan esperada copa 31, pero debe hacer un cambio para las ya.

“La Liga tiene una plantilla que le puede ayudar para ser campeón, pero debe haber un cambio a nivel mental, porque actualmente eso debilita demasiado al equipo”, dijo.