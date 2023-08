Aficionados de Alajuelense piden a gritos a Géiner Segura y esto responde el técnico

Apenas se dio a conocer que Géiner Segura no era más el técnico de Puntarenas FC se activaron las redes sociales de los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense, que le piden al entrenador que vuelva al club.

Segura fue el asistente técnico de Andrés Carevic en el Apertura 2020 cuando la Liga conquistó su título número 30 y a la postre el único desde el 2013.

Muchos le dan un gran mérito al trabajo de Géiner al lado de Carevic en esa temporada, en la que el equipo también alcanzó la Liga Concacaf, tras vencer a Saprissa 3-2 en la final.

A muchos liguistas le gustaría ver a Géiner Segura de rojinegro otra vez. (Facebook)

Entre los aficionados que piden un regreso de Segura está Julio Flores, quien escribió en el perfil de Face de la Liga, en una de las publicaciones del club, el siguiente comentario: “Geiner Segura acaba de quedar libre, es el asistente que necesita el DT”.

Otro que escribió, pero en el perfil de Géiner Segura luego del mensaje de despedida a los puntarenenses, fue José Miguel Vargas Madrigal: “Gran entrenador! ¡Vuelva a la LDA!”, expresó.

Johnny Valverde Acuña escribió, también en el Face del técnico: “Géiner a LDA a ver si acaso somos campeones otra vez”.

La Teja contactó a Segura y le preguntó cómo respondía a esas muestras de respeto de la afición manuda hacia su trabajo.

“Realmente agradezco el cariño y el respeto que me tiene el liguismo, eso me llena de mucha alegría y conlleva una responsabilidad, que es seguirme preparando para crecer en esta profesión. Muy agradecido por las buenas vibras y el buen concepto que tienen de mí”, manifestó Segura.

-¿Estaría dispuesto a regresar a la Liga como asistente?

La locura que se desató en Cartago el año pasado fue gracias a Géiner Segura. (Rafael Pacheco Granados)

En Alajuela hay colegas, hay un asistente y yo soy muy respetuoso de eso. Yo prefiero no contestar esa pregunta por respeto.

- ¿Estaría dispuesto a regresar otra vez a un banquillo como asistente, en cualquier equipo?

El fútbol es una profesión, vivimos del fútbol y nos debemos a esta profesión, siempre y cuando salga en algún momento una posibilidad, la vamos a analizar y tomaremos la mejor decisión.

- ¿Qué viene para Géiner Segura en estos momentos?

Tenemos proyectos familiares, ya se van a dar cuenta todos, un par de negocios y lógicamente tengo como prioridad la posibilidad de salir del país, ando buscando ofertas para hacer pasantías y esperar una opción de trabajar, porque todos lo necesitamos.

-La vez pasada quería tomar un período de descanso y no pudo porque le llegó la oferta del Puerto, ¿ahora piensa dárselo?

Géiner Segura fue despedido del PFC por malos resultados. (JOHN DURAN)

-Sí, llegó la opción de un proyecto que se nos ofreció y que quisimos tomar porque se me dio la opción de tomar decisiones e ir armando un equipo, pero pasó lo que pasó. Ahora pensar bien en las maniobras que vamos a hacer.

2 — partidos dirigó Géiner Segura en el Apertura 2023, con un empate en casa y una derrota ante Sporting

-¿Qué pasó en Puntarenas?, ¿dicen que lo despidieron por rendimiento?

Así es. En el primer torneo se me habló para hacer esto, para formar equipo, ese torneo quedaba de lado porque se iba a hacer un análisis profundo de la planilla y aquí empezábamos de cero. Han habido llegadas importantes, salidas de jugadores y siguen habiendo y estábamos en esa construcción para tratar de hacer un equipo competitivo, pero evaluaron el rendimiento a partir de mi llegada.

- ¿Y eso lo hizo ver?

Sí, por mensaje, porque no hablé en persona con nadie. Cuando se me cesó fue una comunicación con Roberto (Wong, gerente deportivo), luego le puse un mensaje a la presidenta (Silvia Bolaños) y sí se lo hice ver.

-¿Se va en malos términos?

No. Salgo tranquilo, no he hablado ni del finiquito, eso lo tratará mi representante, para buscar soluciones. La decisión que tomaron es respetable, me voy agradecido con la afición de Puntarenas, con los dirigentes, pero al final me tomó por sorpresa.