Aficionados de Liberia despidieron al equipo cantando: “No se va, no se va, Cardozo no se va”

Para el Municipal Liberia no hay más allá. Este sábado, el equipo guanacasteco se desplazó a la capital para concentrarse previo al juego de vuelta de las semifinales ante Saprissa y buscar repetir la hazaña del 2009, cuando eliminaron a los morados en esa misma instancia.

El primer encuentro entre ambos equipos cerró con marcador 1-1 y los aurinegros tienen la confianza de sacar la serie ante los morados y buscar el título ante el ganador de la serie entre Herediano y Cartaginés.

Los pamperos salieron de Guanacaste a eso de las 11 de la mañana y fueron despedidos por una gran cantidad de aficionados, quienes compartieron con jugadores y cuerpo técnico. Muchos de los cánticos fueron dirigidos al entrenador, a quien le piden no irse tras los rumores del interés de Alajuelense.

El partido de vuelta será este domingo, a las 4 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Los aficionados le piden a Cardozo que no deje el club. Foto: captura de pantalla. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

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Banderas y cánticos no faltaron y gritaron en coro “No se va, no se va, Cardozo no se va”, en alusión al entrenador José Saturnino Cardozo, cuyo futuro en Liberia está en veremos.

Con confianza

El arquero Antonny Monreal reconoció que el primero partido contra Saprissa fue muy parejo y destacó las cualidades que tiene el club.

“Hicimos una segunda vuelta casi perfecta, contamos con una solidez defensiva y el partido contra Saprissa fue muy parejo. Ellos aprovecharon la oportunidad que generaron y nosotros también, hubiéramos querido irnos con ventaja, pero el rival cuenta.

Una gran cantidad de aficionados fueron a despedir al equipo de Liberia, previo a las semifinales del torneo de Clausura 2026. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

“Lo comenté en un momento, sabemos que esta sería la serie más pareja, porque ambos equipos nos conocemos a la perfección y sabemos cómo jugamos”, añadió.

El mexicano lo tiene claro: la serie está abierta.

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“Nos hemos preparado desde que terminó el partido, tenemos la sensación de que la serie está abierta y vamos a ir con todo.

“Estamos motivados, esperando que hagamos lo que hicimos en el torneo, tenemos un motivación especial y esperamos, primero Dios podamos avanzar”, señaló.

Monreal comentó que parte de la motivación viene de un grupo de jugadores que no han experimentado lo que es vivir estas instancias.

Antonny Monreal destacó que la serie ante Saprissa y tiene la motivación al tope para buscar llegar a la final. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Muchos no habían tenido la oportunidad de estar en esos escenarios y eso nos ha ayudado a que el grupo fuera creciendo.

“Es la segunda vez que clasificamos a una semifinal y los jóvenes que no habían experimentado esa parte”, dijo.

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El arquero mexicano está realizando sus trámites para nacionalizarse como costarricense y confía en que el proceso sea expedito, para seguirle aportando al fútbol nacional.

“Estamos con los primeros trámites, espero no duren mucho. Costa Rica es un país que me encanta, que me ha dado mucho y si puedo aportar un poco, ayudar a poner en alto el nombre de Costa Rica lo haría con todo el gusto”, comentó.