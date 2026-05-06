El furioso reclamo de Hernán Medford a la prensa por minimizar a Liberia

El Saprissa sacó un valioso empate a uno en el primer partido de las semifinales en el estadio Edgardo Baltodano ante Liberia; sin embargo, esto provocó una molestia de Hernán Medford con los periodistas.

Para el entrenador de los tibaseños, parte de los comunicadores del país les faltan el respeto a los pamperos y, de paso, minimizan el marcador que sacó el Monstruo en Guanacaste, por lo que aprovechó para dejarles un recadito.

Medford le lanzó un filazo a los periodistas (JOHN DURAN/John Durán)

“Fuimos a Liberia y empatamos y no sé si ustedes, a veces (prensa), analizaron lo que hizo Liberia en el torneo; es decir, parece que nosotros fuimos a empatar contra cualquier equipo, es una falta de respeto hacia Liberia. Es un equipo que le ganó a Heredia, a Alajuela y nosotros fuimos a Liberia y sacamos un empate en una semifinal y todavía nos minimizan.

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“Nos minimizan el empate porque dicen que cómo es posible que un empate contra Liberia. Hay algunos que yo escuché que minimizan a Liberia; son un equipo que juega muy bien y que en su casa les ganó a los tradicionales, y nosotros fuimos en semifinales y sacamos un empate y algunos sí nos minimizan, algunos.

“A veces, pienso: ‘Mirá, no defiendan a sus colegas, no a todos, a algunos que minimizaron el empate y yo digo que eso es una falta de respeto para Liberia, porque han demostrado que son un gran equipo y nosotros también por sacar un empate allá”, manifestó Medford en conferencia de prensa.

Saprissa logró el empate en Liberia a uno en la ida de semis (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Hay que dar un poquito más de méritos a Liberia y un poquito más de méritos a nosotros, porque nos trajimos un punto importante. Mientras no venga con una desventaja de gol, cualquiera la puede ganar”, sentenció Hernán.

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Saprissa recibe a los pamperos este domingo a las 4 de la tarde en la Cueva por el juego de vuelta, en el que deben ganar para avanzar a la final. Si el juego termina empatado, habrá tiempos extra y, de persistir la igualdad, lanzamientos de penal.