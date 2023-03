Aficionados del Puntarenas están chivas por los precios de las entradas para juego contra Saprissa

Pocas personas llegaron al estadio Lito Pérez a comprar entradas para el juego contra Saprissa, el miércoles por la mañana. Cortesía.

Los aficionados del Puntarenas FC están parados de uñas con los precios de las entradas que pusieron a la venta para el juego contra Saprissa, del viernes, a las 8 de la noche.

El martes por la noche, la dirigencia naranja informó los precios de los boletos y la hora en que iniciaría la venta y a diferencia del torneo pasado, los aficionados no hicieron filones para comprarlas.

Para este juego se colocaron 1.200 boletos y aún quedan entradas disponibles. Las mismas se están vendiendo en las boleterías de la Olla Mágica y los precios son ¢12.000 en sol este y oeste y ¢15.000 en sombra.

Alberto es porteño, pero vive en San José y cada vez que tiene chance va al estuche a apoyar a los tiburones, pero en esta ocasión no hará el gasto, porque entre entradas y pasajes se le irían más de 20 rojitos.

“A mí me encanta el fútbol y he ido a Puntarenas y también he apoyado al equipo desde San José, pero en este caso siento que el golpe para los aficionados fue muy duro y le sumamos a esto que los aficionados están descontentos con el rendimiento del equipo.

Si por la víspera se saca el día, el Lito Pérez no estará lleno para recibir a los morados. John Durán. (JOHN DURAN)

“En este momento está fuera de zona de clasificación y en la tabla general están a 8 puntos del Sporting, por lo que estaría sin posibilidades de pelear el torneo de la Concacaf”, comentó.

Beto, como es conocido por sus familiares y amigos, recordó como en el torneo pasado cuando el Monstruo visitó la Olla Mágica la gente hacía fila desde la noche anterior para pulsear sus boletos.

“Han habido tres derrotas seguidas y más bien, en lugar de motivar a la afición, hacen lo contrario, creo que mejor hubieran hecho un 2x1. La vez pasada (setiembre) se cobró 8 mil y 10 mil y todo el mundo fue al estadio”, manifestó.

Vladimir Álvarez es el presidente de la barra porteña y aunque es socio, lamentó que la dirigencia no pensara en sus aficionados.

“Soy socio, pero los precios son muy elevados, lo he conversado con miembros de la barra. Siempre hemos ido a apoyar y esto lo vemos como una burla y una bofetada a la cara de los aficionados que vamos al estadio.

“Son precios muy altos, hay famlias que quisieran ir y son de cuatro miembros, gastarían casi ¢50 mil en entradas, eso sería el diario de una semana, es increíble, el sentimiento del aficionado es desazón y el equipo no viene jugando bien”, añadió.

Las boletería del Lito Pérez estaban peladas este miércoles. Cortesía Hincha Naranja.

Cambios

Silvia Bolaños, la presidenta del club, justificó los precios de los boletos.

“Desde el PFC lamentamos mucho el tema, pero lamentablemente hemos tenido una seria afectación con la clausura de gradería sur.

A esto se suma que el Ministerio de Salud nos aplicó una fuerte multa por aforo y nos indicó que no se podía tener a nadie en la gradería sur, lo que nos está obligando a hacer inversiones para reubicar todas las cabinas de transmisión, de radio y televisión, además de reubicar en gradería norte a todos los medios de prensa, lo cual nos eleva los costos de operación y se suma a la reducción de aforo”, comentó la dirigente.

Para el juego entre el Puerto y el Monstruo, del torneo pasado, las entradas se agotaron en cuestión de horas. Facebook Puntarenas Positivo.

Bolaños dijo desconocer en cuánto estaba el aforo antes de su llegada

“Yo desconozco cuál era el aforo original, lo que sé es que en este momento tengo que respetar los que me indica el Ministerio de Salud para cada sector y esto se ve afectado, con la reubicación de las cabinas de prensa al sector norte.

“La multa nos la comunicaron el viernes anterior”, agregó.

