¿Ahora qué hacemos con Luis Fernando Suárez? Técnicos ticos responden

Tras la eliminación ante México, Luis Fernando Suárez sigue en el ojo del huracán. (KENA BETANCUR/AFP)

Terminó la Copa Oro para Costa Rica y es probable que muchos pensaron la siguiente la pregunta: ¿Ahora qué hacemos con Luis Fernando Suárez?

Para eso, le consultamos a dos experimentados técnicos, que conocen bien como es el teje y maneje de la Federación Costarricense de Fútbol para que analizaran la situación, para Rodrigo Kenton desde hace tiempo debieron quitarlo y Hernán Medford asegura que Suárez no le salieron las cosas en Tiquicia.

Kenton se mandó fuerte al comentar que el estratega colombiano debió hacerse a un lado después del Mundial de Qatar el año anterior.

“Eso ya debió pasar, con los parámetros que se miden aquí, pues la verdad que los resultados de Qatar fueron nefastos, Costa Rica ha jugado contra las selecciones de Brasil, Alemania, Uruguay, Inglaterra y nunca nos metieron siete goles.

“Entonces es obvio, es evidente que los resultados son esos, pues los resultados tienen que ser condescendientes en el sentido de que lastimosamente no se dio la talla”, comentó.

Incluso, compartió una recomendación que un sector de la afición comparte para solucionar el asunto los torneos que se avecinan.

“Un Hernán Medford, Rodrigo Kenton, Wálter Centeno, Javier Delgado, todos que tenemos un gran bagaje deportivo y conocimiento, capacitación, años de estar metidos en el fútbol con todos los conocimientos habidos y por haber, dando cursos por todo el mundo, capacitándonos por todo el mundo, pues me parece a mí, que aquí hay gente”, enfatizó.

Un detalle que don Rodrigo puntualizó fue que estos malos resultados no han sido de la noche a la mañana, que esto es consecuencia de las últimas decisiones que se han tomado.

“En lo deportivo esto se veía venir, la verdad es que yo no veo mejora en el fútbol nacional, más bien veo retroceso, como que dimos varios pasos atrás o nos estancamos y es una lástima, porque lejos de mejorar con esos recursos que ya hay, vamos para atrás en las diferentes selecciones con límites de edad y la selección máxima que es la mayor”, aseguró.

Hernán Medford dice que Luis Fernando Suárez es buen técnico pero las cosas no le salieron en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Kenton espera que esta situación sea de aprendizaje para los que están en el comité ejecutivo de la Fedefútbol, para buscar que la imagen del fútbol tico levante como en sus mejores años.

“Las personas que deben tomar la decisión deben ser conscientes y que esto nos sirva de lección, porque la verdad en los últimos años los procesos manejados por mucho nombre aparentemente no dan resultados, entonces creo que es mejor ‘estar con lo conocido y no con lo nuevo por conocer’.

“Lo he estado diciendo desde hace algunos años, tal vez en Italia 90 cuando Costa Rica nunca había ido un mundial fue diferente, pero ya ahora tenemos gente con licencia Pro A y todas las habidas por haber, han viajado por el mundo”.

No salieron las cosas

También le consultamos a Hernán Medford y fue claro en responder que pese al buen curriculum que tiene Luis Fernando Suárez en Costa Rica no le salieron las cosas como se esperaba al principio.

“Simplemente y sinceramente las cosas no se han hecho bien, eso está claro, eso no quita que el señor Suárez sea un buen entrenador, pero lamentablemente aquí en Costa Rica no dio frutos. Ya son dos años y algo y no se ha visto mejoras por ningún lado, entonces, simplemente es algo que ven todos, es un sentimiento en común de todo el pueblo.

“Sí, el señor Suárez no la hizo aquí en Costa Rica, pero eso no quita que sea un buen técnico, llevar a tres selecciones al mundial no es cualquiera que lo ha hecho”, respondió.

En lo que coincidió con Kenton fue la solución para enderezar el barco, una tarea que no será sencilla, pero que con el material que hay en el país lo ve posible.

“Siempre lo he dicho, sólo dos técnicos extranjeros han hecho diferencia en este país, que fueron el señor Pinto y Bora, después de ahí ninguno, todo lo diferente a nivel de campeonatos y las participaciones afuera lo han hecho entrenadores nacionales.

“Aquí hay gente muy capaz que puede hacer mucho trabajo bueno, entonces esperamos que la nueva gente que llegará a la federación, si hay verdad, ojalá que puedan no copiar lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho mal es meter gente de afuera aquí que no han logrado hacer nada diferente”, puntualizó.

Será cuestión de tiempo para ver si en la federación las cosas cambian, porque el tiempo le ha dado la razón a los aficionados para cuestionar y criticar la realidad de la selección mayor.