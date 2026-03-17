Alajuelense hace importante anuncio a horas de enfrentarse a Los Ángeles FC

Este martes, Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentarán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro está programado para las 7 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto y definirá cuál equipo avanzará a la siguiente fase del torneo.

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Medidas de seguridad anunciadas

A pocas horas del compromiso, el club manudo emitió un importante aviso dirigido a los aficionados sobre las normas que regirán el ingreso y comportamiento dentro del estadio.

El partido arrancará a partir de las 7 p.m., este martes. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“No se permitirá el ingreso de objetos contundentes, elementos pirotécnicos, ni cualquier otro objeto que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

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“Asimismo, invitamos a todos los aficionados a mantener un comportamiento respetuoso y responsable, contribuyendo a que el encuentro se desarrolle en un ambiente seguro, familiar y acorde con los valores del fútbol”, informó el equipo.

Lo que está en juego

Además, el conjunto recordó que cualquier comportamiento inapropiado puede derivar en sanciones por parte de la organización del torneo y afectar al club.

El duelo llega tras el empate 1-1 en el partido de ida, por lo que Alajuelense podría clasificar incluso con un empate 0-0, lo que aumenta la expectativa en este decisivo enfrentamiento.