¿Alajuelense o Saprissa? Periodista hondureño dice cuál equipo le podría servir más a Benguché

Jorge Benguché está en el radar del fútbol tico (La Nación/Fotografía: Mayela López)

Jorge Benguché fue una de las figuras en la eliminatoria ante Cartaginés, y su nombre ha sonado para reforzar a alguno de los clubes importantes del país, como lo son el Deportivo Saprissa, principalmente, o Liga Deportiva Alajuelense que muchos aficionados han expresado en redes su deseo por un delantero de ese cartel.

El delantero de Honduras es seleccionado nacional de la Bicolor, y es el actual goleador de la presente edición de la Copa Centroamericana, por lo que su nombre suena aún más llamativo para que alguno de los equipos ticos intente negociar con el Olimpia y traerlo para reforzar la zona ofensiva.

La Teja habló con el periodista hondureño Julio Cruz, este nos mencionó un hipotético pero relevante detalle que podría hacer que en caso de que ambos, Alajuelense y Saprissa, se interesen, quitando el apartado económico, el atacante elija uno.

Julio comentó el tema de la exposición para el delantero, y es que recordemos que Saprissa quedó fuera en fase de grupos de la Centroamericana, por lo que se quedó sin opciones de ir a Concacaf Champions Cup, mientras que Alajuelense con su victoria ante Motagua consiguió su pase al torneo más relevante del área, por lo que este detalle podría ser un punto a favor de los liguistas.

“Sería un plus para que Benguché analice la oferta, ya que Alajuelense sí va a jugar en la Liga de Campeones de la Concacaf y poder considerar una exposición de, al menos, dos partidos en una serie contra un equipo mexicano o de la MLS, creo que podría ser un plus para que él elija la oferta hipotética de Alajuelense sobre Saprissa si se presenta la oportunidad, ya que la exposición es otro nivel”, acotó el comunicador catracho.

El hondureño Jorge Benguché anotó uno de los goles clave ante Cartaginés en el Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

Benguché ha expresado sus intenciones de venir a Costa Rica

El delantero apuntó tras el duelo con Cartaginés que le abre las puertas a venir a Costa Rica, por lo que si le sumamos las constantes críticas a los atacantes liguistas y los morados, se piensa que pueda llegar ofertas próximamente.

“Se escuchó por ahí ese rumor, la verdad me gustaría mucho ir a jugar a Costa Rica. De momento no ha habido nada, pero me ilusiona jugar en la liga de Costa Rica”, afirmó el atacante del Olimpia.

Benguche ahora se alista para medirse a Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana, primero en el Morera Soto, la que muchos manudos desean que sea su nueva casa, y luego en la vuelta en Tegucigalpa, en lo que será una final casi que adelantada de este torneo, pero, incluso, antes está la fecha FIFA en la que la Sele se podría topar con el delantero de Honduras en San Pedro Sula el próximo 9 de octubre.