Alajuelense aporta once jugadores a la selección sub-17 para el mundial que se disputa en Catar. (@fedefutbolcrc/FCRF)

El mundial sub-17 Catar 2026 arrancó este jueves y un dato publicado por la empresa Football Talent Scout - Jacek Kulig en sus redes sociales publicó un dato sobre Alajuelense y la Selección de Costa Rica que generó gran sorpresa.

El sitio especializado en futbolistas de ligas menores, hizo un ranking de los equipos que aportan más jugadores al torneo y los manudos aparecen empatados en el segundo lugar con once jugadores.

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La Associação Black Bulls de Mozambique es el primer lugar con doce y luego aparecen los rojinegros empatados con el icónico Estrella Roja de Belgrado, con base en Serbia y en el tercer lugar aparece el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda.

En el listado aparecen clubes de la talla del FC Barcelona de España, el cual aporta ocho jugadores al certamen.

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Clubs with the most players at the World Cup U-17:



🇲🇿 Associação Black Bulls - 12

🇷🇸 Crvena zvezda - 11

🇨🇷 LD Alajuelense - 11

🇳🇿 Wellington Phoenix - 10

🇨🇺 FC La Habana - 9

🇪🇸 FC Barcelona - 8

🇹🇯 FС Dushanbe - 8

🇪🇬 Al Ahly - 8 pic.twitter.com/7qAntKQaz6 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) November 20, 2026

La Sele sub-17 debuta este sábado a las 7 a.m (hora tica) ante Tanzania, en un grupo que además están Irlanda y Brasil.