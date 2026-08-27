Alajuelense ya tiene definido su rival en Copa Centroamericana, ¿cómo está el panorama para Saprissa y Cartaginés?

Alajuelense ya tiene definido con quién se definirá en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense, Cartaginés y Saprissa son los equipos costarricenses que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, fase en la que este jueves se ratificarán de forma oficial sus rivales.

A falta de la confirmación de la Concacaf, los manudos ya tienen definido su rival, el cual será el Marathón de Honduras, en una serie que cerrará en el estadio Morera Soto.

Para definir los cruces de la próxima fase, se acomodan los equipos que fueron líderes de cada grupo del 1 al 4, mientras que los que pasaron segundos se ordenan del 5 al 8.

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Los cruces se definen enfrentando al 1 ante el 8, el 2 con el 7, el 3 contra el 6, mientras que cierran el 4 con el 5.

En la tabla general de la fase de grupos, los erizos acabaron en el segundo puesto, por lo que se enfrentarán al siete: se trata de los catrachos que avanzaron con siete puntos y un gol diferencia de +5.

El otro cruce que quedó definido fue el de Alianza de El Salvador que quedó de número tres ante el sexto, el Motagua catracho. Los ganadores de estos cruces se verán en semifinales.

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Cartaginés y Saprissa podrían verse en cuartos de final o semifinales de la Copa Centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

Cartaginés y Saprissa deberán esperar hasta este jueves por la noche para definir cuál será su rival, pero el asunto es claro: los brumosos jugarán contra ticos u olimpistas.

Si el Monstruo termina segundo, acabará en la posición cinco y se medirá ante el cuatro, el líder con menos puntos, que es el cuadro brumoso, en una serie que abriría en Tibás y cerraría en el Fello Meza.

Por otro lado, si los morados ganan su grupo, serán el mejor clasificado, por lo que irán ante el peor clasificado, que es el Luis Ángel Firpo de El Salvador,, mientras que los blanquiazules se medirían al león albo.

Los ganadores de estos cruces se verán en semifinales, por lo que el acomodo es para ver si se enfrentan ahora o podría ser en una fase más adelante.