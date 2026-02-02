Alberto Toril ya encontró nuevo equipo tras salir de Alajuelense

Alberto Toril fue anunciado recientemente como una de las bajas de Liga Deportiva Alajuelense tras contar con pocos minutos desde la llegada de Óscar Ramírez al banquillo erizo en el Apertura 2025.

El delantero español llegó a la institución manuda bajo la mano de Alexandre Borges Guimarães, pero tras la salida del técnico perdió regularidad, y ahora el Hércules de la tercera división del fútbol español se fijó en el exatacante rojinegro.

Alberto Toril tiene nuevo equipo en España (Rafael Pacheco Granados)

El atacante llegó al club tras su paso por el Córdoba, también de la tercera división del fútbol de España, logrando el ascenso a la segunda en su momento luego de derrotar al Barcelona B en la final, en la que Toril fue uno de los goleadores del conjunto español para conseguir dicho logro previo a su llegada a Costa Rica.

LEA MÁS: Cartaginés da un bombazo con jugador que sonaba en Saprissa

“Alberto Toril, nuevo jugador del Hércules. Potencia, trabajo y gol para nuestra delantera, bienvenido a casa”, publicó el Hércules de Alicante en sus redes sociales en el anuncio de la llegada del anterior ariete liguista.

Alberto Toril fue finiquitado de Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

La nueva institución que defenderá Toril se encuentra en el grupo B de la tercera división de España, que se divide en dos sectores con 20 clubes cada uno.

Hércules es actualmente octavo, luego de sumar 31 unidades tras ocho victorias, siete empates, la misma cantidad de derrotas y un cero de gol diferencia tras sumar 25, tanto a favor como en contra.

LEA MÁS: Cartaginés suma un nuevo fichaje internacional

El español no jugó un solo partido en este Clausura 2026 con la Liga antes de que se diera a conocer la noticia oficial de su salida del monarca nacional.