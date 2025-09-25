Deportes

Alcaraz revela detalles de la carta de jugadores a los Grand Slam

El número uno del mundo explicó que junto a figuras como Jannik Sinner, Coco Gauff y Aryna Sabalenka buscan más participación en las decisiones de los cuatro grandes torneos

Por Marcelo Poltronieri y AFP
El tenista español Carlos Alcaraz abraza el trofeo de campeón tras imponerse al italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos.
Carlos Alcaraz habló sobre la carta enviada a los Grand Slam. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El español Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, confirmó que un grupo de jugadores de élite envió una carta a los organizadores de los torneos de Grand Slam para exigir mayor influencia y beneficios. El movimiento involucra tanto a figuras del circuito masculino como femenino.

Alcaraz pide más justicia en el tenis

“Estamos luchando por algo mejor”, declaró Alcaraz en Tokio, donde disputa el ATP 500. El murciano subrayó que los jugadores merecen un trato más justo y que actualmente la relación entre la ATP, los Grand Slam y los atletas está enredada.

Tenistas de la talla de Sinner, Gauff y Sabalenka apoyan la petición. (MANAN VATSYAYANA/AFP)

Jugadores de peso respaldan la iniciativa

Entre los firmantes de la carta figuran nombres como Jannik Sinner, Coco Gauff y Aryna Sabalenka. Este grupo ya había enviado previamente otra misiva, pero según Alcaraz, “no hay ningún avance al respecto por ahora”.

Qué reclaman los jugadores

La petición apunta a obtener una mayor parte de los ingresos que generan los Grand Slam, más ventajas y un rol activo en la toma de decisiones sobre la organización de los cuatro grandes torneos del tenis mundial.

El italiano Jannik Sinner (der.) saluda al español Carlos Alcaraz tras ganar la final
Los cuatro grandes torneos enfrentan críticas por el reparto de ingresos. (HENRY NICHOLLS/AFP)

*Esta noticia fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de AFP.

