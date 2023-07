Alonso Solís: “El que es morado de verdad no destiñe”

Solís recordó uno de los mejores momentos como futbolista.

Alonso “el Mariachi” Solís recordó uno de los mejores momentos como futbolista y celebró en grande los 88 años que cumplió el conjunto tibaseño este domingo 16 de julio.

A través de su perfil de Instagram, el exfutbolista compartió un video subido por el usuario de TikTok andreyhdz18, donde se pueden ver sus mejores jugadas.

Este domingo el conjunto morado cumplió nada más y nada menos que 88 años de historia y fue por eso que el Mariachi, lo celebró de una manera muy especial con sus seguidores, donde escribió: “Por estos 88 años por todo lo que me diste y me sigues dando. Siempre diré con orgullo que el que es morado de verdad no destiñe”.

El exjugador recibió mucho apoyo de sus seguidores, los cuales le dejaron varios comentarios ya que algunos no olvidan lo bueno que era Solís con la chema morada.

“Mi ídolo nunca destiñó”, “El mejor 10 del Saprissa”, “Que crack señores, don Alonso Solís, ¡qué jugadorazo!, a todos los mejengueros nos inspiró. Zurda brutal, gambeta, fantasía e inteligencia en cada partido”.