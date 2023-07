Amelia Valverde ya consiguió que Costa Rica pueda ser la primera en algo en el Mundial femenino

No hubo por dónde, Costa Rica ni pudo incomodar a Japón. (SANKA VIDANAGAMA/AFP)

No se puede hacer chocolate sin cacao, no se puede pretender que las cosas se darán por arte de magia y así es como Costa Rica prácticamente le dice adiós al Mundial femenino de Australia - Nueva Zelanda tras perder 2-0 ante Japón, decir que no se fueron goleadas ante las niponas no debería ser en lo más mínimo un consuelo.

Qué lástima, qué pena que hayamos tomado una Copa del Mundo, el mayor evento futbolístico del mundo, para ir a pasear, porque eso es lo que fue a hacer la selección de Amelia Valverde, a pasear, a conocer cómo es el otro lado del planeta

Un Mundial es la cosa más grande que se puede topar un futbolista y ni que se diga un entrenador, por eso hay que ir a dar todo lo que se tiene, a no dejarse nada, a demostrar por qué llegaste y cómo es tu fútbol, lamentablemente con doña Amelia, solo fuimos a pasear.

Escenas como la de Gabriela Guillén, derramando una lágrima cantando el Himno Nacional previo al partido, son lindas y emocionan, pero con eso no se gana, en ocho años de proceso es el colmo que no se pueda ver algo más.

Si España puntúa ante Zambia en unas horas, seremos la primera selección que le dice adiós al Mundial y es muy posible que eso suceda.

Nos costó 80 minutos hacer un tiro a marco, por ejemplo, ante un rival que estaba jugando a media máquina, que no se mató.

Solo antes del partido pudimos sonreír. (SANKA VIDANAGAMA/AFP)

Podemos decir que las estadísticas esta vez no fueron tan apabullantes como en el partido ante España, que “aguantamos” por ratos, que “tuvimos” el balón, pero lo cierto es que ningún momento estuvimos ni cerca de poner en peligro a las niponas.

Es verdad que equipos como España y Japón están en otro mundo futbolístico respecto a las ticas, pero la bronca es que no mostramos nada, las mismas tortas de los amistosos se vieron, una defensa insegura, que le entran fácil y que las atacantes no pueden ni llegar a marco.

Los goles de las asiáticas fueron por tortas, el primero una mala barrida de María Paula Coto le dejó una bola a Hikaru Naomoto para ir y con un remate al primer palo, al 25′, abrió el marcador.

Dos minutos después la torta ahora fue por la derecha, esta vez fue María Paula Elizondo la que se cayó, le dejó el campo a Aob Fujino paraa meterse por ese lado del área y pegó un bombazo al primer palo, a donde estaba Daniela Solera, quien también pecó pues la pecosa entró donde estaba parada.

Queda el partido con Zambia y seguramente diremos adiós y eso es lo que quiere decirle un país a un entrenadora que tras ocho años deberá irse, hasta luego doña Amelia, ojalá que el paseo a Nueva Zelanda lo haya disfrutado bastante.

