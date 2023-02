Andrés Carevic podría tener en la mano el destino de un viejo conocido

El técnico Andrés Carevic enfrentará a Géiner Segura el sábado a las 8 de la noche. Albert Marín. (Albert Marín)

Este sábado, Andrés Carevic, entrenador de Alajuelense, estará frente a frente con Géiner Segura, un técnico al que conoce bien, en un partido que es una buena oportunidad para consolidarse en el primer lugar del torneo y pegarle a un rival tradicional, como lo es Herediano, en la lucha por el título.

Más allá de lo que se pueda decir, el che no quiere tirar campanas al vuelo y el duelo lo ve como un peldaño más en los objetivos de su club.

“No miramos más allá del partido contra Heredia, es exactamente lo que ahora nos ocupa, y por otro lado quedar lo más alto en tabla, la idea es apuntar a lo más alto”, afirmó.

Sobre lo que será su rival de este sábado, no se fía en lo absoluto del momento florense y no lo considera en absoluto para la preparación del duelo.

“La verdad que no me fijo en esa parte, ni en el momento del equipo tampoco, porque un equipo puede venir muy bien y otro no, pero no es un parámetro. La realidad es que ellos tienen un buen plantel y buenos jugadores y nosotros trabajamos el partido para poder ganarlo.

“La idea nuestra no es pensar en la presión que pueda tener el técnico y qué pueda pasarle, sino hacer nuestro partido”, dijo Carevic sobre la posibilidad de que Segura tenga problemas con su puesto si pierde el partido.

En el Apertura 2020, el argentino trabajó junto a Géiner para alzar el título de campeón y la copa de la Liga Concacaf 2020, por lo que se conocen bien.