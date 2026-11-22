Andrey Soto vive momentos de mucha alegría con el Saprissa luego de ser figura determinante en el triunfo del Monstruo este sábado en Pérez Zeledón con lo que casi aseguró el primer lugar del Apertura 2026.

Con dos goles de media distancia, el volante confirmó su cartel de figura en el equipo de Hernán Medford; no obstante, el saprissista contó que Mariano Torres, uno de los socios en la mitad del campo tibaseño, es quien lo aconseja desde su llegada al club esta temporada.

Soto vive un gran momento con la S. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Yo estoy muy feliz de jugar con él (Mariano Torres); siempre trato de aprender del juego de él, de pedirle consejos; yo hablo mucho con él, y dentro de la cancha creo que nos asociamos muy bien, trato de buscarlo de la mejor manera”, comentó en Monumental el mediocampista de los saprissistas.

El jugador fue convocado a la Selección Nacional de Costa Rica para la gira sudamericana, además, estuvo en la pasada fecha FIFA de la Nations League y el volante se refirió al respecto.

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“Siempre ir a la selección es importante, pero sabemos que para ir a la Sele hay que hacerlo bien en el club también, entonces trato siempre de dar lo mejor de mí; estoy encontrando un nivel más regular y estoy muy feliz”, añadió el jugador morado.

Andrey ha anotado con la Sele. (JOHN DURAN/John Durán)

Andrey ha sido protagonista con cinco goles en este Apertura 2026, uno ante Escorpiones, otro ante Sporting en el juego en Grecia y otro en el segundo encuentro en Tibás, además de su doblete ante los generaleños de este sábado.

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Soto ha visto portería con la Tricolor en las diversas fechas FIFA, anotando en Colombia en junio pasado, antes de que debutara con Saprissa y contra Haití en el triunfo de Costa Rica en la Cueva para evitar bajar a la liga B de dicho certamen de Concacaf.