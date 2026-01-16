Anthony Monreal vio como una revancha amargarle la fiesta del título a Alajuelense

El estadio Alejandro Morera Soto fue una fiesta para el debut del campeón nacional en su casa ante un Liberia que llegó a sacarse un clavo por lo ocurrido en la última semifinal en la que los rojinegros los golearon y acabaron siendo los verdugos de los coyotes.

Para el arquero liberiano, Anthony Monreal, ese gol en el cierre del Cubo Torres que sentenció la paridad, fue como una venganza por la dolorosa derrota vivida por los aurinegros en diciembre pasado en la propia Catedral.

Anthony Monreal aseguró que el empate en Alajuela fue como una revancha (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Claro que sí es una revancha, obviamente queríamos ganar, pero el rival cuenta también”, afirmó ante la consulta de La Teja luego del empate del que el mexicano afirmó que fue un marcador justo por lo visto dentro del terreno de juego.

Monreal afirma que el objetivo de Liberia es volver a clasificar

Liberia arruinó la fiesta de Alajuelense tras la conquista del título 31 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos hemos propuesto llegar a clasificar, estar en zona de clasificación todo el torneo, no salir de ahí, obviamente sabíamos que iba a ser un punto dificil aquí porque es el campeón y bueno, nosotros tenemos esa meta fija que es clasificar y buscar un campeonato ya estando adentro, pero antes de todo eso hay que ir partido a partido, como lo hicimos el torneo pasado, vamos trabajando poco a poco, primero entrenar, luego un buen partido y así cada jornada”, afirmó el portero pampero.

Los coyotes se alistan para visitar a Guadalupe este domingo a las 6 de la tarde en el Coyella Fonseca para regresar al Edgardo Baltodano entre semana cuando reciban a Pérez Zeledón por la tercera fecha del campeonato nacional Clausura 2026.