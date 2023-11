Árbitro Rigo Prendas cometió dos injusticias contra Liberia en juego contra Saprissa, según experto arbitral

La labor del árbitro central Rigo Prendas en el juego Liberia - Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano fue desastrosa.

En el primer tiempo fue malísimo, con una discriminación de faltas pésima, lo único bueno fue que sancionó el penal para Liberia, porque era claro, Kevin Chamorro se lleva al jugador de Liberia.

Para Henry Bejarano, Rigo Prendas estuvo pésimo. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Pero los jugadores le reclamaron a Rigo que no tiene personalidad, incluso Mariano Torres le grita y hace gestos con las manos y no pasó nada. Es un árbitro sin personalidad, ni criterio, ni decisión, fue un primer tiempo para el olvido.

Pero pensé que solo el primer tiempo iba a ser malo, pero el segundo tiempo fue igual, hubo jugadas donde tenía que sacar la tarjeta y no las sacó y hay dos faltas clarísimas de penal que no sancionó. Mariano Torres empujó a un jugador de Liberia en el área, muy claro y no sanciona y hay una mano, antes de esa jugada, de Gerarld Taylor que era penal, porque no es una mano natural.

Al final, por el desastre, los jugadores liberianos le reclamaron y tuvo que expulsar a uno de ellos (Wálter Chevez). Lo peor y más risible es que los nombramientos de la próxima jornada salieron cuando no se había terminado este partido y Prendas está nombrado para otro partido, por favor, ¿cómo es posible?

También nombran a Josué Ugalde que viene mal desde hace partidos, premian a los malos y a los mejores no, es lamentable.