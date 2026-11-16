Argenis Fernández habló del papel que el fútbol, deporte por el que ha destacado gran parte de su vida, cumple en este complicado momento que afronta.

Fernández fue condenado a cuatro años de prisión por sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad y comentó que se encuentra en un proceso de transformación y que el deporte que tanto ama ha pasado a un segundo plano.

Esta es parte de una entrevista que el exfutbolista de 39 años le dio a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.

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Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense y Santos, habló del papel que el fútbol cumple en su vida. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

Hizo una escogencia

- ¿Le han pedido integrar algún equipo de fútbol?

El tema deportivo siempre es complicado a nivel del país. Somos casi seis millones de personas en Costa Rica y la mitad son liguistas y la otra mitad saprissistas; entonces hay una rivalidad siempre muy grande en todos los aspectos de la vida y hay mucho fanatismo.

Hablar en una celda de fútbol es complicado porque acá el tema se calienta muy rápido. Entonces, lo que he compartido es la palabra, dejando el fútbol a un lado. Si hoy me pusieran a escoger entre predicar la palabra de Dios y firmar un contrato con Alajuelense, yo firmaría el contrato con Dios.

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- ¿Le hace falta el fútbol?

Sí, hace muchos años Dios me quitó el privilegio y el don que me había dado, debido a mi desorden y desobediencia como ser humano.

Me retiré a los 28 años y no entendía el propósito de por qué me tenía que retirar. Tuve un problema en mi columna que me hizo retirarme de la noche a la mañana y no lo entendía, y muchas veces le reclamé a Dios por qué, si me había dado un talento, había permitido que se me fuera tan pronto.

Es algo con lo que he vivido toda mi vida y he amado, como lo es el deporte. Me ha dado mucha disciplina, he podido enseñar a muchas personas, a muchos niños a través del deporte.

Hace poco jugué un partido con compañeros de acá, pero ya el Señor me había dicho: “Mirá, Argenis, no juegues más fútbol porque te está causando problemas”, porque dentro del pabellón me pusieron como técnico.

Les dije a los muchachos que no iba a jugar más, pero un día estaba trabajando como repartidor de comidas dentro del pabellón y me dijeron que me habían incluido en una lista para jugar y me fui a cambiar para compartir un ratito.

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Salgo y en la primera jugada que tengo, hago un trabonazo con un muchacho y me lesiono la rodilla. En el momento que hice el trabonazo, el Señor me dice: “¿No te dije que no jugaras más fútbol? Eso te está causando problemas".

Entonces, ahí mismo en la cancha le pedí perdón a Dios por mi desobediencia. Ahorita ando con una rodilla superhinchada, con mucho dolor.

Y entiendo que cada día que le desobedezco a Dios me voy a meter en un problema porque estoy acá por una desobediencia a Dios, porque ya yo era conocedor de la palabra y el no hacerle caso me provocó este problema.

Fernández también trabajó en las ligas menores del Santos. Foto: archivo. (Archivo. /Archivo.)

Ahora me vuelve a hablar otra vez, le desobedezco a Dios, me meto en otro problema. Entonces, he entendido que Él quiere que dependa de Él. Soy profesional, licenciado en Ciencias del Deporte, en Educación Física, en Ciencias del Movimiento, tengo licencia de entrenador.

Y un día, en una madrugada, le pregunté qué iba a pasar con todo lo que me había dado la carrera. ¿Por qué me había permitido estudiar?

Y la respuesta que recibí de Él fue: “No has entendido todavía que tienes que depender de mí”. Por eso entiendo que mi ministerio va más allá de solamente un llamado para un trabajo específico, sino que tengo que continuar sirviéndoles a muchas personas que no conocen de Dios, que no saben lo que es estar en la presencia de Dios, que no saben lo que es el propósito de Dios muchas caminan por la vida sin un propósito y, sin saberlo, creen que todo es natural.