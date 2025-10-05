Ariel Rodríguez, jugador de Saprissa, vivió un momento que nunca olvidará en Estados Unidos. (Mayela López)

El delantero del Deportivo Saprissa, Ariel Rodríguez, vivió un momento que nunca olvidará en un viaje a Estados Unidos.

El pasado sábado 4 de octubre, el futbolista costarricense estuvo presente en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami, donde se llevó a cabo la despedida de las canchas del español Sergio Busquets, histórico mediocampista y exjugador del FC Barcelona.

El partido entre el Inter de Miami y el New England Revolution terminó con una contundente victoria de 4-1 para los locales.

Una vez finalizado el encuentro, el estadio se desbordó de emoción con un video homenaje que contó con mensajes de figuras legendarias como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Javier Mascherano, todos con pasado en el club catalán.

Sergio Busquets es considerado uno de los mejores medios de la historia. (CHANDAN KHANNA/AFP)

El homenaje cerró con la entrega de una camiseta especial a “Busi” y otras dos a sus hijos, en medio de aplausos y cánticos del público.

Rodríguez compartió en redes sociales parte de su experiencia, dejando ver su admiración por el futbolista español.

“Se retira el que confundió a todos”, escribió el delantero morado en un video publicado en sus redes.

Además, el tico tuvo la oportunidad de ver a Lionel Messi en acción, un detalle que, sin duda, hizo aún más especial su visita.

Ariel Rodríguez pudo ver a Lionel Messi con el Inter de Miami. (Ariel Rodríguez/Instagram)