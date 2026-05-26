Así describe Fidel Escobar la desesperación que sintió tras la lesión que casi lo deja sin Mundial

Fidel Escobar recibió la gran noticia de que será parte de la convocatoria al Mundial de Norteamérica 2026 con Panamá, pese a sufrir un calvario con una lesión que generó dudas acerca de si sería llamado al combinado canalero.

El jugador volvió el 12 de abril a jugar con Saprissa en la derrota de los tibaseños contra Liberia en la Cueva, y días después fue estelar por primera vez en el semestre cuando los morados quedaron campeones de Copa ante Sporting en el Edgardo Baltodano.

Fidel Escobar fue llamado al Mundial tras sufrir mucho con su lesión (Rafael Pacheco Granados)

En la celebración de ese cetro, en el que el defensor marcó un gol, La Teja habló con Fidel sobre su sufrimiento durante la lesión que lo tuvo de diciembre a abril sin participación.

“Yo pensaba de todo porque fue una lesión muy complicada, pero al final tuve paciencia. En un momento me desesperaba porque anímicamente me golpeó muchísimo; nunca había tenido una lesión así en mi carrera.

“Yo creo que con la tranquilidad y todo lo que pasaba en el día a día con mi familia, con mi esposa, el cuerpo técnico y la institución, que siempre estuvo a mi lado, pude salir adelante.

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“Yo quería volver rápido, pero tenía que coger las cosas con calma porque después de tres meses de tener una lesión así, me podía dar un desgarro“, dijo Fidel Escobar en abril pasado.

En esos momentos, el timonel Thomas Christiansen había asegurado que en esos instantes, el jugador de Saprissa no estaba contemplado para la Copa del Mundo por su lesión, algo que ocasionó mucho ruido alrededor del zaguero morado.

Escobar fue pieza clave en la eliminatoria para Panamá (ARIS MARTINEZ/AFP)

“Mis sensaciones son que quedé campeón, estas son mis sensaciones. Ya de aquí para adelante en la selección veremos; primero me debo a mi club, primero, primero estoy agarrando mi mejor ritmo. Ya las declaraciones del profe me las han dicho y son decisiones de él, yo no puedo cuestionarlo, pero tiene razón porque si la lista la debe dar ya, como dice, no voy a entrar, pero de aquí para adelante, ya veremos lo que pasa, yo me siento muy feliz de quedar campeón”, explicó el defensor tibaseño.

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Este martes el mismo entrenador canalero sacó a la luz pública la lista de convocados en la que el jugador del Monstruo fue llamado al Mundial de Norteamérica 2026, y no solo él, sino que el ariete Tomás Rodríguez también fue llamado para la máxima cita del fútbol mundial.