Así fue como un utilero de Saprissa logró una hazaña y a la vez le cumplió una promesa a los jugadores de la S

Literalmente Carlos dejó en lo más alto de Costa Rica al Saprissa. Foto: Cortesía.

Una promesa que le hizo el utilero de Saprissa, Carlos “Fiuz” Vargas, a los jugadores del tricampeón nacional hizo que la bandera morada terminara ondeando en el punto más alto de Costa Rica.

En la época navideña el Deportivo Saprissa sorprendió a sus aficionados con la foto del miembro de su cuerpo técnico que escaló el cerro Chirripó y hasta llevó la medalla de campeón del Apertura 2023 para celebrar por todo lo alto el tri.

El personaje morado habló con La Teja y contó todo lo que lo motivó a tener un detalle tan bonito con su club.

¿Cómo surgió la idea de escalar el Chirripó y llevar la medalla de tricampeón?

Apareció meses atrás antes que terminara el torneo, yo le dije a los jugadores que si ellos lograban la 39, de mi parte llevaría la bandera de Saprissa y la medalla al Chirripó para que ellos vieran que también me esforcé por el objetivo.

¿Cuántos meses se tomó para prepararse a subir el cerro?

Me preparé con una prima, su esposo y una amiga durante cuatro meses, subimos los cerros de Escazú, Prusia en el Irazú y varias caminatas por el centro de San José para tomar ritmo.

¿Cuándo fue que subió al Chirripó?

Al puro Chirripó subí el 27 de diciembre, nosotros estuvimos allá del 26 al 28, para estar en la zona se utilizan tres días.

¿Cómo fue esa sensación de llegar a la cumbre y sacar la medalla con la bandera del Saprissa?

Nosotros en Saprissa somos casi una familia, pero vacilamos con eso, ellos (jugadores) no me creían, pero les decía que lo iba a cumplir si ellos lograban la 39, al final logramos ambas cosas, fue una sensación que surgió del camerino y no me creían porque soy un poco charlatán.

Cuando pasó, me tomé una foto y se la pasé a Patricio Altamirano de prensa para que me hiciera la vuelta que todos se dieran cuenta por las redes sociales del Saprissa y fue espectacular.

No pierde la fe que en unos meses vuelva a celebrar un logro más del Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

¿Cuáles futbolistas lo molestaron sobre el tema?

Todos, creyeron que era un vacilón y que era una mentira la hazaña, pero ya lo tenía pensado. Jugadores como Mariano Torres y Ariel Rodriguez que son muy cercanos a mí fueron los primeros en felicitarme por redes sociales o WhatsApp.

¿Qué otro jugador le escribió tras darse cuenta ?

Oscar Duarte, él es muy amigo mío y al ver la foto me dijo ‘qué bien flaco al subir el Chirripó’.

¿Vladimir Quesada le dijo algo?

Sí, Vladi fue uno de los que me escribió, le pegó un pantallazo a la publicación en Instagram y me la envió por WhatsApp con la frase ‘qué grande Fiuz’.

¿Esa hazaña ha sido la locura más grande que ha hecho por el Deportivo Saprissa?

Claro, porque en campeonatos anteriores los jugadores han querido obligarme a quitarme el bigote si quedamos campeones, pero yo les digo que no, ahí me les quito el tiro (risas).

Ahora que la copa 40 está más cerca, ¿ya tiene pensado qué promesa hará si quedan campeones?

Cuando en su momento Mariano Torres dijo que se retiraría si llegamos a la 40, íbamos por la 37, lo veíamos un poquito lejos, pero ahora como que está a la vuelta de la esquina, vamos a trabajar para que Mariano diga felizmente que tiene la cuarenta, pero ya pensaremos que haremos si lo logramos.

Fiuz agregó que después de subir al cerro, en el albergue que se quedó para descansar muchas personas vieron el posteo en redes sociales y de inmediato lo reconocieron, de una lo felicitaron, se tomaron fotos con él y la medalla, un momento que guardará con mucho cariño gracias a su querido Deportivo Saprissa.