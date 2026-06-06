Así luce este Ford Galaxie 1964, joya para amantes de los clásicos

Para don Fernando Cascante, los carros clásicos son mucho más que un pasatiempo.

Este vecino de Desamparados lleva más de 25 años inmerso en el mundo del coleccionismo y actualmente disfruta una de las joyas de su garaje: un Ford Galaxie convertible de 1964, un vehículo inspirado en la era espacial estadounidense que atrae miradas por donde pasa.

El coleccionista adquirió el automóvil hace casi un año a una familia cubana radicada en Alajuela, que había dedicado años a restaurarlo. El vehículo conserva gran parte de sus elementos originales, desde las molduras hasta los asientos y el sistema de capota hidráulica.

Equipado con un motor V8 de 5 litros y transmisión automática, el clásico destaca por su excelente estado de conservación y por mantener la esencia de una época marcada por la fascinación por la exploración espacial.

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Fernando Cascante, dueño de un Ford Galaxie, del año 64. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Lejos de guardar el carro como una pieza de museo, Fernando lo utiliza a diario para hacer mandados, pasear con sus hijos o recorrer distintos rincones del país.

De hecho, una de las anécdotas más recordadas la vivió poco después de comprarlo, cuando quedó atrapado en un aguacero sin poder cerrar la capota por una avería en el sistema hidráulico. La escena fue grabada por un desconocido y terminó circulando en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su experiencia como dueño de esta llamativa nave de los años sesenta.

Una joya que enamora

- ¿Cómo llegó a su vida este carrito?

Soy coleccionista de toda la vida; compro, vendo y paso en ese ambiente. Hace un año se lo compré a un cubano que vive en Alajuela. Ellos fueron los que lo restauraron, lo tuvieron por muchos años y luego me lo vendieron.

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El Ford Galaxie se conserva lo más original posible. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Y cómo empezó esta colección de carros clásicos?

La pasión la tengo desde niño, pero el primer carro lo compré hace como 25 años. Ya he tenido cerca de 72 carros.

- ¿Este Galaxie lo compró tal cual está o ha tenido que invertir dinero para conservarlo?

Está prácticamente como lo compré; solo le cambié los aros y le he dado mantenimiento. Yo también restauro, tengo otros carros que estoy arreglando, pero este se lo compré a ellos tal como lo ve. Está en muy buen estado; le hicieron una excelente restauración.

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- ¿Y cómo es esta belleza por dentro? Hablemos de sus características

La capota es hidráulica y los asientos son originales de color negro, de un cuero muy bonito. La marcha es automática y el motor es un 5 V8. En él pueden viajar 4 o 5 personas.

Este Ford Galaxie tiene una capota hidráulica. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Tiene dirección hidráulica y conserva todas sus molduras originales. En estos carros, esa parte es muy valiosa: que se conserven todos los detalles originales.

- ¿Lo tiene guardado para colección o lo usa regularmente?

El domingo andaba en la zona de Cartago, por Orosi, paseando en él. Yo no tengo ningún carro moderno; todos mis carros son clásicos y los uso todos los días. Saliendo en uno o en otro.

Actualmente tengo cinco funcionando en perfecto estado y dos que estoy restaurando. Los cinco que funcionan los uso diariamente: voy a hacer mandados, a recoger a uno de mis hijos al colegio o de paseo a la playa. Siempre los disfruto. Andar en un carro de estos es una experiencia superlinda porque se pasea desde el momento en que se sale. No es lo mismo que ir en un vehículo moderno; la gente le pita a uno, le da el paso, es una historia muy linda.

Los asientos del Ford Galaxie son de cuero. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El Ford Galaxie es una joya. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)