Así se sintió Johan Venegas tras superar su lesión y volver a las canchas

La noche del sábado 25 de octubre, cuando el Club Sport Cartaginés visitó al Herediano en Santa Bárbara, será una que Johan Venegas no olvidará en un buen tiempo, debido a que sufrió una lesión en el hombro que lo hizo pasar por el quirófano y lo dejó sin poder jugar un tiempo importante en el actual torneo.

Sin poder jugar en aquella noche mágica para Cartago en Honduras, contra Motagua en Tegucigalpa, en la que los brumosos sentenciaron su regreso a la Copa de Campeones de Concacaf, tras más de una década sin asistir al torneo más importante de la región, además de las jornadas definitorias para la clasificación blanquiazul a semis, Johan pudo volver este pasado fin de semana.

El sentir de Johan Venegas al regresar a las canchas con Cartaginés

Johan Venegas regresó a las canchas tras superar su lesión en el hombro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El reloj marcaba el minuto 68 cuando Marco Ureña observó su número en la pantalla de cambios del cuarto árbitro y se dispuso a salir para ceder su campo a un Johan Venegas, que volvió a las canchas ante Liga Deportiva Alajuelense, siendo esto para el delantero blanquiazul el poder “sentirse futbolista” nuevamente, luego de superar la operación que lo dejó fuera de las canchas.

“Agradecido con Dios por volver a la cancha, también con mi familia y con todas las personas que estuvieron involucradas en la operación y recuperación. Se hizo un gran trabajo, se cumplen cinco semanas de la operación, muy agradecido con Dios de poder sumar minutos, por decirlo así, de poder sentirme futbolista nuevamente y recobrando buenas sensaciones”, dijo tras el juego con la Liga.

LEA MÁS: ¿En Alajuelense quieren evitar a Herediano en semifinales? Jugadores responden

Sobre el tiempo que estuvo en cancha en su vuelta, Johan asegura ya sentirse bien para ayudar a su equipo en los objetivos que se vienen de cara al cierre del torneo.

“La verdad, me sentí bien, creo que Dios me ha dado una genética muy bendecida con la que siempre me he recuperado rápido las lesiones, ya sean musculares o articulares, y bueno, me sentí bien, creo que se hizo un gran trabajo y ahora a recobrar ritmo de juego para el cierre”, añadió el delantero.

La Teja le consultó sobre cuál fue su mayor preocupación y lo que más le dolió al momento de su lesión.

Johan Venegas se lesionó a finales de octubre ante Herediano. (Cartaginés/Cartaginés)

“Lo que más me preocupaba era si iba a poder estar para el cierre del torneo. Creo que al final tomamos la mejor decisión de priorizar la vuelta rápida, entonces la operación era lo más viable y a partir de ahí vino la recuperación y, bueno, muy agradecido con Dios de haber vuelto”, comentó el jugador del equipo blanquiazul.

Cartaginés ya está dentro de la fiesta grande de las semifinales, además de lograr ese boleto a la Concachampions, algo que el Cachetón ve con buenos ojos para el club en el presente semestre futbolístico.

“En una reunión que tuve con Leo Vargas hijo, el venir acá al Cartaginés era también ayudar en la parte de la experiencia de buscar las clasificaciones, de que íbamos a jugar torneos importantes y, bueno, creo que vine a aportar lo que me correspondía junto con los demás jugadores de experiencia y el hambre de los chicos; creo que se ha hecho una gran sinergia, un gran equipo, una familia y de ahí se han dado los resultados”, acotó Johan.

LEA MÁS: Vea las mejores fotos de la lluvia de peluches que cayó este domingo en el estadio Saprissa

Para el cierre del certamen, Venegas espera que el equipo en general pueda hacer bien las cosas y así seguir cumpliendo objetivos con los brumosos.

“Ahora viene lo que va a ser la fase final, hay que buscar dar ese paso adelante, respetando a los rivales, para poder ir cumpliendo las metas y sueños que tenemos”, sentenció el delantero que llegó para este torneo al conjunto de Andrés Carevic.