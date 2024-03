Así se toma Julio Cascante la oportunidad de estar en la Selección Nacional

El defensor Julio Cascante confesó que el ser tomado en cuenta para la Selección Nacional lo llena de mucho agradecimiento. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol)

El defensor Julio Cascante, quien juega para el Austin FC de la MLS contó cómo se toma la oportunidad de finalmente ser llamado a la Selección Nacional.

El limonense reconoció que desde hace años espera ser parte de la Tricolor y que lo ponía triste no ser tomado en cuenta, pero ahora aprovecha cada convocatoria.

Cascante fue convocado para un juego amistoso contra Nicaragua, en el 2015, durante la era de Óscar Ramírez, pero desde entonces no había recibido un nuevo llamado, hasta que llegó el argentino Gustavo Alfaro al banquillo de la Nacional y le dio un chance para los juegos contra Panamá, para la Liga de Naciones.

Tome nota. Costa Rica jugará contra Argentina, la selección campeona del mundo, este martes, a las 8:50 de la noche (hora tica), en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, ubicado en Los Ángeles, California.

“Por acá (en la MLS) me he mantenido muy bien, he sido muy disciplinado y ahora que el profe me dio la oportunidad de estar acá, lo agradezco muchísimo.

“Como él lo dice, nos da la invitación a venir, a ser parte de la Selección y debo quedarme acá y aprovecharlo, es mi objetivo máximo”, respondió ante una pregunta de La Teja.

Julio es figura en la liga norteamericana, llegó al Austin en el 2020 y desde entonces esperaba poder vestir nuevamente la camisa de la Sele.

Cascante se enteró el viernes que sería titular ante Honduras. AFP (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Siempre la Selección está en mi cabeza, pensando en si vamos a estar o no. La regularidad te da ese chance de estar en la selección y cuando no estaba me ponía triste”, confesó.

El defensor se enteró el viernes de que estaría en el once titular ante Honduras y aseguró que el estar alejados de la parte mediática, como se los recomendó el timonel sudamericano, les dio resultado, pues les permitió estar más enfocados en el juego y en conseguir el resultado.

Julio Cascante está muy agradecido con el técnico Gustavo Alfaro

Provechoso

Cascante destacó el cambio de sistema para enfrentar a los catrachos.

“Nos adaptamos muy bien a la idea del profesor, cambiar a línea de 5 en la zona defensiva y en la zona de ataque era un 3-4-3. Era importante ganar, para eso nos preparamos y fue una semana muy provechosa”, comentó.

También habló de la importancia de los jóvenes, quienes poco a poco van sumando.

“Son las nuevas generaciones, son los que van a quedar acá luego de que los mayores ya no estemos ahí y fueron una pieza muy importante para el gane de hoy (sábado)”, afirmó.