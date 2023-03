Asistente técnico del Saprissa aclaró lo que pasó antes de la expulsión de Jefry Valverde

El asistente técnico de Saprissa, Hugo Viegas destacó el trabajo del equipo para derrotar a Guanacasteca. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Luego de la victoria ante Guanacasteca, el asistente técnico del Saprissa, Hugo Viegas, destacó que lograron derrotar a un rival que era fuerte en su casa y que supo ganarle a los morados en pelota parada.

“Es una cancha muy complicada, siento que no hizo tanto calor como viene haciendo, pero llovió, lo que la hizo más pesada. Guanacaste es un equipo que de local se hace muy fuerte, lo estudiamos bastante bien, con lo que habíamos propuesto con Jeaustin (Campos) se le pudo hacer daño.

“Nos ganaron en pelota parada y el resultado fue muy bueno”, añadió.

Viegas se refirió a lo que ocurrió segundos antes de la expulsión de Jefry Valverde, cuando hubo una ligera discusión entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

“Son cosas que pasan ahí, uno tiene carácter, es gritón, queríamos hacer el cambio, el aparatito no andaba bien. El cambio tampoco era para segunda amarilla, no pensamos que habría expulsión, pero no pasa nada”, comentó.

Los morados sacaron obtuvieron 3 puntos de oro en tierras pamperas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Sobre el hecho de derrotar a Guanacasteca, que no había perdido como local en la campaña, el argentino dijo:

“Nosotros llevamos estadísticas, pero siento que Saprissa es un equipo fuerte de local y visitante; ustedes lo han visto, ganamos en Puntarenas, en el Colleya Fonseca. Los jugadores saben que juegan finales, que a los equipos tradicionales, como Saprissa, todos le quieren ganar”.

LEA MÁS: Joel Campbell ilusionará sí o sí a los aficionados de Saprissa con este mensaje

Al morado también le preguntaron por el rendimiento del arquero Kevin Chamorro.

“Lo dije el otro día, por suerte tenemos a Esteban Alvarado, quien está muy contento, esperando la oportunidad y lo hace crecer a Chamorro y a todos los porteros, porque hay una buena competencia. Kevin lo viene haciendo bien”, afirmó.