Atlético de Madrid hunde más en el sótano al Oviedo de Agustín Lleida

El exgerente deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, sigue sin poder ver la luz tras el ascenso del Real Oviedo a la máxima categoría, y su nuevo verdugo fue el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El conjunto de Lleida es colero en la clasificación, y este sábado vio cómo, sin mucho sobresalto, los del Cholo Simeone los superaron 2-0.

La etapa inicial fue suficiente para dictar sentencia, ya que los goles colchoneros cayeron al 16 y 26, por intermedio de Alexandre Sorloth.

Agustin Lleida y el Real Oviedo volvieron a perder tras visitar al Atlético de Madrid. (Cortesía )

La segunda mitad, el Oviedo lo intentó, pero fue insuficiente para buscar rascar algo de Madrid y buscar salir de esa última casilla, que comparte con el Levante, con nueve unidades, pero un peor gol diferencia.

El Real Oviedo se ubica a tres puntos de la salvación, la cual está en manos del Osasuna, que acumula 12 unidades tras 14 fechas jugadas del campeonato español, salvo que Girona, que recibe mañana al Real Madrid, gane y escale posiciones.

El Barcelona se lavó la cara tras el desastre en Champions League

Los dirigidos por Hansi Flick se impusieron al Alavés, en el segundo partido jugado en el nuevo Camp Nou, que sigue en remodelación.

Raphinha aplaude durante la victoria del Barcelona ante el Alavés por la Liga Española, en el Camp Nou. (JOSEP LAGO/AFP)

La situación se puso cuesta arriba tras el tanto, al primer minuto de partido, de la visita por intermedio de Pablo Ibáñez; sin embargo, Lamine Yamal salió al rescate para igualar los cartones en apenas 8 de compromiso.

Dani Olmo sería el encargado de sentenciar a los visitantes, primero con el de la remontada a los 26 minutos, y para liquidar la esperanza del Alavés, a los 90+3, y con eso colocar el 3-1 definitivo, con el que Barcelona duerme de líder, a la espera de lo que el Real Madrid haga en Catalunya ante Girona este domingo.