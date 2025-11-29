Estos son los jugadores con cuatro tarjetas amarillas de los equipos que jugarán semifinales

La primera fase del Apertura 2025 está por terminar y una de las consideraciones que deben tomar los equipos clasificados a semifinales es la de si arriesgan o no con los futbolistas que tienen cuatro tarjetas amarillas y están jugando al filo del reglamento.

Alajuelense, Saprissa y Cartaginés tienen tres o cuatro jugadores cada uno que podrían quedar fuera de las semifinales si recibieran la quinta amonestación en la última fecha, por lo que acá viene la pregunta.

LEA MÁS: Alajuelense tiene tres jugadores en capilla ardiente por tarjetas amarillas, ¿jugarán ante Cartaginés?

Alajuelense y Cartaginés tienen jugadores con cuatro tarjetas amarillas para el cierre del torneo. (Jose Cordero/José Cordero)

Equipos deben tomar una decisión

¿Se la jugarán los equipos para ponerlos en la fecha 17 y que purguen el castigo en la fecha 18, se la jugarán a qué lleguen así hasta el cierre de la primera fase?

Otra opción que tienen es esperar, dado que los futbolistas que entren a la próxima fase con cuatro amarillas o menos, se le borrarán de sus registros para que todos empiecen desde cero.

LEA MÁS: Rolando Fonseca es tajante sobre cuál es el mejor jugador del campeonato nacional hasta el momento

Los jugadores en peligro

Mariano Torres es uno de los jugadores en riesgo por amarillas en Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el León los jugadores en riesgo son Alexis Gamboa, Rashir Parkinsy Ronald Matarrita, en el Monstruo son tres pilares, Mariano Torres, Kendall Waston y Ariel Rodríguez y para los brumosos son Claudio Montero, Diego, Everardo Rubio y Luis Flores.

LEA MÁS: Marvin Angulo regresa a un lugar donde fue muy feliz