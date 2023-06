Australianos vuelven a ponerle la piel de gallina a Carlos Hernández

𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗘𝗭 • 𝗔𝗟𝗟 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦



38 goals for the Victory by the Costa Rican playmaker, the vast majority of them nothing short of 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳.

Champion, Premier and Johnny Warren medallist.

El Zorro. 🦊#MVFC | @lashmidaniel16 pic.twitter.com/iUJzy4QK8S