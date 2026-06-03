Celso Borges mostró su talento fuera de las canchas al interpretar el cover de una reconocida canción

Celso Borges ha demostrado en diversas ocasiones que la música es otra área que se le da muy bien y este miércoles sorprendió a muchos al publicar un video en el que se lució con un cover de batería de una importante banda, A Perfect Circle (APC).

Celso Borges toca la batería desde hace muchos años. Fotografía: Cortesía

El jugador de Alajuelense interpretó la canción “Judith” del famoso grupo estadounidense de rock alternativo, reconocido por lo virtuosos que son a nivel instrumental.

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No es nada raro que Borges haya elegido esta banda, dado que en repetidas ocasiones el rojinegro ha dicho que Tool es su banda favorita y APC es otro proyecto liderado por Maynard James Keenan, cantante en ambos conjuntos.

En los comentarios de la publicación, las felicitaciones no se hicieron esperar de parte de sus seguidores más rockeros, al punto que hasta le pedían que suba más videos con otras canciones.

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Amigos del jugador, como el comediante Kurt Dyer, hasta bromearon con un comentario con tono de chota: “¿Qué your God, dice? Voy a buscar la letra de la canción. Se oye linda”.