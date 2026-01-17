Balón Chismoso

El picoso mensaje de Gloriana Villalobos tras debut de su hermano en Liberia retumbó hasta en Tibás

Gloriana Villalobos publicó una historia que dijo mucho tras ver a su hermano Mauricio anotar ante Alajuelense

Por Sergio Alvarado

Gloriana Villalobos celebró a lo grande el gol que anotó su hermano Mauricio ante Alajuelense este jueves, en lo que fue el debut del volante con el Municipal Liberia.

La futbolista puso un corto video del gol de su gemelo, en el que además de felicitarlo puso una frase que algunos pudieran interpretarlo de diferentes formas.

Qué orgullo. La vida siempre es justa”, publicó acompañado de unos emojis de corazones amarillos y negros, los colores de la bandera pampera.

En Saprissa le dieron poca oportunidad

Para Mau fue un muy buen partido el del jueves, además del gol fue titular, se vio de buena forma y abrió el debate de por qué no le dieron más oportunidad en el Saprissa.

Para aficionados y periodistas, el rendimiento de Villalobos había sido el óptimo, sin embargo para Vladimir Quesada no fue suficiente y lo puso muy poco.

