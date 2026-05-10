Barcelona conquista el bicampeonato de España en la cara del Real Madrid

El Barcelona se coronó bicampeón de España luego de ganarle el clásico al Real Madrid en el Camp Nou 2-0.

Los de Hansi Flick tuvieron un juego cómodo que desde los primeros minutos, con una obra de arte de Marcus Rashford en apenas 9 minutos, con un tremendo gol de tiro libre, puso adelante a los locales, que con un empate les alcanzaba para sellar su estrella 29.

Rashford anotó un golazo de tiro libre (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

La situación se puso aún más de cara para los catalanes tras un pase sensacional de tacón de Dani Olmo para que Ferrán Torres en 18 minutos colocara el 2-0 y le diera con eso otro golpe al madridismo.

Los culés tuvieron reiteradas oportunidades para llenar de goles a su máximo rival, pero Courtois fue la gran figura de los blancos para evitar una catástrofe aún mayor.

El juego acabó con el 2-0 y de inmediato todo el plantel barcelonista se lanzó a la cancha a celebrar el título 29 de la historia de los azulgranas, que con ellos firma la hegemonía en España con un bicampeonato inapelable a falta aún de tres jornadas por disputarse.

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Las mieles del triunfo para los catalanes son totales con estos dos cetros, mientras que en el Real Madrid la situación es de mucha preocupación después de que firmen su segunda temporada seguida sin ninguno de los principales cetros que disputan.

Después de acabar el encuentro, los pupilos de Flick se mostraron muy empáticos con su entrenador, que horas antes del duelo ante los dirigidos por Álvaro Arbeloa había perdido a su padre, por lo que el triunfo se lo dedicaron a él.

Ferrán sentenció la noche con el segundo gol culé (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

El Barcelona, además, recibió el trofeo que lo adjudicó como campeón de la liga española temporada 2025-2026 después de la celebración, algo que quedará en la retina de los barcelonistas por lo especial que fue tras sumar un bicampeonato, pero hacerlo frente a su eterno rival deja un sabor aún más grandes.

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Los blancos siguen liderando los trofeos de liga doméstica en España con 36; no obstante, en lo que se refiere al registro de clásicos entre azulgranas y blancos, con este 2-0, el Barcelona iguala el balance histórico en 114 años de enfrentarse, con 106 triunfos para cada institución.

Flick además suma una imponente paternidad sobre el Madrid desde su llegada a Barcelona con seis de siete victorias en clásicos en dos temporadas como técnico azulgrana, solo cayendo en el juego de la primera vuelta de esta campaña 2-1 en el Santiago Bernabéu.