Benjamín Mayorga arremete contra Saprissa y sorprende con inesperado ofrecimiento

Benjamín Mayorga está furioso con su amado Deportivo Saprissa luego de los últimos resultados del equipo y por el trabajo que se realiza en las inferiores de la institución.

El Indio conversó con La Teja para hablar de la situación actual de su equipo, en la que fue muy crítico con los jugadores y el trabajo desde las ligas menores del club.

Mincho le tiró durísimo al Sapri. (Rafael Pacheco Granados)

“Si un jugador me dice que está cansado, no podemos esperar a que descanse, ya que se juega cada tres días y todo lo que se juega hay que ganarlo, hay que ser obsesivo; yo gané en Saprissa y quería ganarlo todo y me ponía triste al perder. Entonces hay que acostumbrarlos a ganar, ¿y qué pasó con la liga menor? Va para abajo, ¿y qué está pasando?”, cuestionó el exmorado.

Mayorga puso como ejemplo su caso, que vino de Limón a jugar, y que ahora no se hacen esas cosas en el club tibaseño.

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“A mí me trajeron de Limón, de Talamaca, porque alguien tuvo una visión de verme a mí o a otro jugador, pero ahora yo vengo y le digo a alguien de Saprissa que está en una escuela de fútbol y ya tiene cinco meses que nadie lo va a ver”, relató el Indio.

El exjugador explotó y le dijo a la directiva de la institución de Tibás que le den el trabajo a él de ir a buscar chamacos con talento de poder llegar al Saprissa en el futuro.

Mayorga considera que en la S no se trabaja bien en las ligas menores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ahí son un montón de vagos que no aman al equipo y que solo están hablando porquerías en la radio y no vienen a ver jugadores, y si no tienen tiempo, que me den un puesto ahí y que me pongan, y yo les cobro la gasolina para ir a ver carajillos, porque antes se sacaban jugadores desde los infiernos y eso se ha ido perdiendo”, expresó con furia Mayorga contra la institución saprissista.

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El exfutbolista asegura que hay muchos jóvenes con ganas de triunfar en el fútbol, pero que no les dan la suficiente atención ni el trabajo que corresponde.

“A mí me chivea que haya scouts y no lleguen a los pueblos y a las comunidades; hay un montón de chicos buenos que quieren triunfar, pero los equipos de nosotros les cierran las puertas”, sentenció Benjamín en la entrevista con La Teja.