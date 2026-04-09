Berrinche de Paté Centeno en conferencia de prensa le salió carísimo a San Carlos

Wálter Centeno no solo se llevó 5 goles de Liberia y la amargura de alejarse más de la zona de clasificación, además de ver cómo Guadalupe se le acercó por el tema del descenso, sino que San Carlos se ganó una multa importante por el berrinche del técnico en conferencia de prensa.

Paté llegó muy molesto tras el 5-1 y tan solo respondió una consulta de la televisora oficial y se retiró por el gran enojo que tenía.

Paté Centeno y su enojo en Liberia le salió muy caro a San Carlos (Alonso Tenorio)

“Estábamos jugando para clasificar, no para pelear descenso, y eso es lo que me molesta, que hayamos empatado el partido y dos minutos después recibimos dos goles por desatenciones que ya habíamos hablado, y con un hombre menos ya se me complica, pero me duele porque hemos tenido chances y oportunidades para clasificar y no hemos dado el paso. Se los comenté a ellos, pero ese es el reflejo: hemos empatado o perdido, hemos fracasado a nivel de resultados”.

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“No llegamos a la cancha a jugar como una final, y cuando tus jugadores no juegan como se les dice, es imposible, listo, solo eso voy a decir”, dijo y se fue de la conferencia el pasado lunes.

Tras esta situación, a San Carlos le cayeron 400 mil colones de multa, además de 100 mil más por la doble amarilla de Yosel Piedra, que se fue expulsado.

Liberia llenó de goles a San Carlos, lo que provocó el enojo de Centeno. (Foto: prensa/Foto: prensa)

El resto de sanciones de la jornada

A Sporting se le multó con 105 mil colones por ser la primera vez que se da la invasión de un aficionado.

Con Cartaginés, 105 mil colones, al ser la primera vez que cometen una falta contra el Fair Play, según el comunicado de la Federación.

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Pérez Zeledón se llevó una fuerte multa de 562.500 colones al ser la segunda vez que el juez central saca cinco o más tarjetas en un mismo encuentro.

Para Saprissa fueron 100 mil colones y una fecha de sanción al cubano Luis Javier Paradela por sumar cinco cartulinas amarillas.