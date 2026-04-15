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Bicampeón de la NBA estará en Costa Rica para la fecha más importante del baloncesto tico

Bicampeón de la NBA será un invitado muy especial para el Juego de las Estrellas de Costa Rica

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Por Sergio Alvarado

El Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto en Costa Rica (LSB) sigue sumando figuras y en esta ocasión confirmó la aparición de un bicampeón de la NBA, además de alguien muy conocido en latinoamérica, como lo es Carl Herrera.

Para la región, el legado del venezolano es muy importante, porque fue el primer latino en la historia en alzar un título de la NBA y un referente del baloncesto continental.

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Carl Herrera fue campeón de la NBA con los Houston Rockets.
Carl Herrera fue campeón de la NBA con los Houston Rockets. (Cortesía LSB/Cortesía LSB)

Herrera fue una pieza clave en los Houston Rockets, equipo con el que consiguió el bicampeonato en 1994 y 1995, en plena década de los 90, cortando la dinastía de los Chicago Bulls.

Trayectoria NBA de Carl Herrera: Rockets, Spurs y más

Además, jugó para los San Antonio Spurs, los Vancouver Grizzlies y los Denver Nuggets en los nueve años que estuvo en la liga gringa, consolidando una carrera sólida en el mejor baloncesto del mundo.

En Venezuela es todo un héroe, muy querido al clasificar a su selección a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, torneo en el que se enfrentó al histórico Dream Team de Estados Unidos.

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Carl Herrera fue campeón de la NBA con los Houston Rockets.
Carl Herrera fue el primer latino en festejar un título de la NBA. (Cortesía LSB/Cortesía LSB)

LSB destaca impacto de Carl Herrera en Costa Rica

“Tener a Carl Herrera en Costa Rica trasciende el espectáculo; es un hito de inspiración pura para el deporte centroamericano. Como el primer jugador latinoamericano en ganar un campeonato de la NBA —logrando el histórico bicampeonato con los Houston Rockets en 1994 y 1995—, Herrera representa el esfuerzo, la resiliencia y el triunfo de nuestra región en el máximo nivel mundial.

“Carl compartirá su visión y experiencia no solo durante el evento, sino en las actividades de impacto social que la liga tiene programadas para ese fin de semana”, explicó Royrán Arias, presidente de la LSB.

Carl Herrera fue campeón de la NBA con los Houston Rockets.
Carl Herrera estuvo ocho años en la NBA. (Cortesía LSB/Cortesía LSB)

Juego de Estrellas 2026: fecha, invitados y espectáculo internacional

El evento será el fin de semana del 1 y 2 de mayo y será un show como no se había visto antes en el país, promete la organización, con invitados internacionales de peso.

Adicionalmente están invitados otras exfiguras de la NBA como Cedric Ceballos (All-Star y campeón del Slam Dunk Contest), Craig Smith (reconocido por su potencia en equipos como los Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers y LA Clippers) y el carismático Keith Closs, quien jugó en Los Ángeles Clippers y Harlem Globetrotters.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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