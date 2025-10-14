Byron Bonilla explota y aclara si fue él el jugador con orden de captura por pensión

Byron Bonilla explota y aclara si él es el jugador con orden de captura por pensión.

El futbolista nicaragüense Byron Bonilla no se quedó callado y reaccionó con evidente molestia luego de que su nombre se viera envuelto en rumores sobre una supuesta orden de captura por pensión alimenticia.

Todo comenzó antes del partido entre Costa Rica y Nicaragua, cuando trascendió que las autoridades llegaron al Estadio Nacional para detener a un jugador acusado de no pagar pensión, aunque no se reveló su identidad.

Algunos señalaron a Bonilla, debido a que tiene una hija, por lo que el jugador decidió cortar de raíz los comentarios:

“Ante las especulaciones y el morbo creado por una noticia que circula en redes, debo aclarar que no soy la persona involucrada. Así que averigüen bien, y los demás, ni sean estúpidos leyendo y creyendo cosas que no son ciertas“.

Byron Bonilla aclaró que no fue él al que buscaron por pensión. (Fenifut/Fenifut)

Aunque borró la historia poco después, el volante subió otra en la que invitó a seguir las historias de su pequeña hija, quien estuvo en el estadio apoyándolo.

“Los invito a ver las historias de mi hija para que se informen del chisme o lo dejen de lado y de paso la siguen para que estén informados”.

Por su parte, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) mostró su disgusto con la Fuerza Pública por actuar minutos antes del partido y no días antes, pues ellos llegaron a Costa Rica desde el día sábado.

Además, anunció que llevará el reclamo ante la FIFA, pues consideran que la situación se manejó de forma inapropiada.