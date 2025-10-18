Carlos Mora brilla con gol en el triunfo del U Craiova en Rumania

Carlos Mora anotó con la U de Craiova en Rumania. (Prensa Alajuelense )

Carlos Mora marcó el gol para sentenciar el partido de su equipo, U de Craiova, sobre el FC Unirea Slobozai 3-1.

El gol del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, fue el tercero, sobre el minuto 89, para con eso sentenciar el compromiso a favor de su equipo.

El club del extremo de la Selección Nacional de Costa Rica, está dentro de las primeras casillas de la liga de Rumania con 27 unidades, una por detrás del Botosani, quien actualmente es el puntero.

Mora y compañía regresarán a la acción el próximo jueves 23 de octubre, cuando tengan participación en un torneo internacional, específicamente en la UEFA Conference League, en condición de local, cuando se midan al FC Noah.

Por su parte, en lo que respecta al campeonato de Rumania, volverán a tener participación el siguiente domingo, 26 de octubre, cuando visiten al FC Metaloglobus.