Cartaginés recupera la ilusión con videos de Douglas López y Cristopher Núñez

Douglas López cerca de volver a las canchas tras su lesión de rodilla.

El semestre para el Club Sport Cartaginés y Andrés Carevic ha sido caótico en cuanto al tema de las bajas por lesiones; sin embargo, poco a poco van regresando unos y los brumosos parecen que por fin verán la luz.

En esta ocasión, para el alivio y alegría brumosa, el exmundialista de Catar 2022 Douglas López, publicó en su red social de Instagram, en las historias para ser más específico, un video haciendo movimientos en cancha, afirmando con ellos, que el jugador está próximo para ser tomado en cuenta por Andrés Carevic y así poder ser parte de la etapa tan crucial que se le viene al conjunto blanquiazul.

Otro de los jugadores que compartió en sus redes un video que muestra una clara mejoría, fue el capitán blanquiazul Cristopher Núñez, quien sufrió tiempo atrás una lesión en la rodilla izquierda, que lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde finales de agosto; sin embargo, con la historia en su Instagram, denota una clara mejoría de su situación médica.

Según el medio RM Deportes, Núñez volvería ante de que finalice octubre.

Lo que se le viene al Cartaginés

Los de la Vieja Metrópoli tendrán un calendario sumamente apretado para este cierre del 2025, debido a que pese a ser eliminados de la Copa Centroamericana, a manos del Olimpia de Honduras, los brumosos deberán hacerle frente al repechaje para buscar un boleto a la Concacaf Champions Cup del próximo año ante el Motagua.

Esta repesca se jugará las últimas semanas del presente mes de octubre, el 21 la ida y la vuelta el 28, empezando en el José Rafael Fello Meza y cerrando en la cancha del ciclón catracho en Tegucigalpa.

Cristopher Núñez mostró en su Instagram como va el avance de su lesión.

Además del apartado internacional, en el torneo local, Cartago debe aún un duelo en el Morera Soto ante Liga Deportiva Alajuelense correspondiente de la jornada cinco del certamen, y además de dicho compromiso, tienen el resto del calendario regular por jugar, que se estaría haciendo un tanto apretado para esta segunda vuelta, ya que en noviembre tenemos otro parón de selecciones, para con eso ahora sí cerrar el campeonato y llegar a las instancias finales, en las que hasta el momento, los azules son entre los candidatos a obtener uno de los cuatro cupos para las semifinales.

Cartaginés vuelve al ruedo hasta el próximo miércoles 15 de octubre en horas de la noche, cuando en casa se midan a Guadalupe por la fecha 12. Ahora mismo los de Carevic cuentan con 18 puntos en diez partidos jugados y son terceros de la tabla, solo por detrás de Saprissa y Liberia, con un duelo menos, e igualados con Alajuelense, pero con mejor gol diferencia.