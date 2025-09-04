Christian Sandoval estalla contra Andrés González por insinuarle cosas que no puede aceptarle

Un fuerte encontronazo en vivo protagonizaron este jueves, Christian Sandoval, director de Teletica Radio y el periodista Andrés González, gracias a la incendiaria conferencia de prensa de Marco el “Fantasma” Figueroa, técnico de Nicaragua.

Christian Sandoval y Andrés González tuvieron una pelea que encendió el programa, en vivo. (Pantallazo/Pantallazo)

El Fantasma dio declaraciones que generaron debates en programas deportivos, y algunas diferencias de criterios o percepciones, como ocurrió con Andrés y Christian.

“Estás aplaudiendo cómo el Fantasma Figueroa habló de esa forma de la Selección de Costa Rica”, dijo González.

Sandoval respondió, “yo no estoy aplaudiendo nada”.

González prosiguió, “estás como que, qué rico, qué bien que lo haya dicho”.

Las palabras de Marco Figueroa suscitó peleas en Costa Rica. (Facebook/Facebook)

Sandoval volvió a intervenir, “¿cómo que qué rico?, no no".

El periodista se tomó un poco más de tiempo para explicar.

“Te siento así, lo siento así. Estoy sintiendo que vos estás aplaudiendo lo que el técnico dijo de Costa Rica”.

El tono de la discusión subía. Sandoval le dijo que no le iba a permitir que dijera esas cosas o que pusiera en boca de él, palabras que no había dicho. “Estás diciendo que voy con Nicaragua. Lo que estoy diciendo es precisamente, que no se puede caer en el juego ese y estás insinuando cosas que no te voy a aceptar”.

La escena la subió el perfil de TD+ y es una muestra de lo que puede provocar un discurso incendiario, cuando hay pasiones de por medio. ¿Será que ya se hicieron las paces?