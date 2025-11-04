Christian Sandoval le tiró con todo a Erick Lonis por algo que hizo: “Muy mal Erick Lonis”

A pesar de que trabajan en el mismo canal, Christian Sandoval no dudó en criticar a Erick Lonnis por algo que el periodista consideró que se vio muy mal.

El domingo en el programa Deportes Más CR, Erick Lonis habló sobre los penales entre manudos y albos, haciendo críticas sobre dicha tanda en la que los rojinegros ganaron 0-3.

En ella, los olimpistas fallaron cinco disparos, ya que el segundo y tercero se repitieron, luego de que Washington Ortega se adelantara en el momento de la ejecución, pero aún así el león de Honduras no pudo batir al uruguayo.

Después de los comentarios y videos del exportero del Deportivo Saprissa que se movieron en redes sociales, este lunes, en La Platea, programa de TD Más, Christian Sandoval salió comentando su disconformidad con lo mencionado por el exmundialista de Corea y Japón 2002.

Christian Sandoval criticó a Erick Lonis por sus comentarios sobre los penales entre Alajuelense y Olimpia. (Captura /Captura de video)

“Los penales que ataja Washington Ortega son de un portero de muy buen nivel, que por cierto muy mal Erick Lonis, muy, muy mal Erick Lonis, con lo que salióhaciendo Erick Lonis, al césar lo que es del césar, no hay por qué demeritar a alguien que lo hace bien”, dijo el comentarista de Teletica.

En el momento que comentó eso del saprissista, sus compañeros panelistas le preguntaron que a quién exactamente fue al que demeritó Lonis, a lo que Sandoval afirmó de forma contundente que al uruguayo.

“A Washington Ortega, que el portero se movía así, que eso no es moverse para un portero”, afirmó.

Alajuelense eliminó al Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana con Washington Ortega de figura. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Christian afirmó que Erick hablaba del arquero de Alajuelense, pese a que también parece que pudo haberse confundido, ya que el periodista Ferlin Fuentes, en el programa Teléfono Rojo, comentó que conversó con Lonis, y que el exguardameta saprissista hizo referencia a los futbolistas de Olimpia que remataron desde el manchón blanco, y no al portero manudo.