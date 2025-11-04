Isaac Badilla rompió el silencio después de su gran error con la Selección Nacional Sub-17

El futbolista Isaac Badilla vivió un difícil momento durante el debut de la Selección Nacional Sub-17 en el mundial, donde el equipo empató 1-1 ante Emiratos Árabes.

El encuentro dejó una imagen que generó debate entre los aficionados, pues Badilla fue expulsado tras cometer una fuerte barrida sobre un rival.

LEA MÁS: Así trabaja Alajuelense internamente para mantener su ritmo ganador

Aunque la jugada fue revisada, la decisión del árbitro se mantuvo y el jugador de Alajuelense tuvo que abandonar la cancha con tarjeta roja directa.

Isaac Badilla rompió el silencio después de su gran error con la Selección Nacional. (La Nación/Cortesía. Fedefutbol)

Mensaje lleno de fe tras el golpe deportivo

El joven futbolista decidió enfrentar la situación y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

LEA MÁS: Esta fue la emotiva descripción que hizo la mamá del mejor jugador de Costa Rica en el Mundial sub 17

“Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura, pero en cada caída también hay una lección de Dios. Hoy toca levantar la cabeza, aprender de lo vivido y seguir dejándolo todo por este sueño”.

Orgullo por sus compañeros y compromiso con la Sele

En su publicación, Badilla también aprovechó para resaltar el esfuerzo de sus compañeros y su deseo de seguir luchando por el objetivo del grupo.

Este fue el mensaje de Isaac Badilla. (Isaac Badilla/Instagram)

“Confío plenamente en que lograrán la clasificación, y yo seguiré trabajando al máximo porque este sueño sigue y aún hay mucho por dar. Seguimos juntos, con fe, humildad, compromiso y la mirada puesta en lo que viene”, agregó.

Badilla mantiene la fe y el respaldo del equipo

El jugador cerró su mensaje mostrando gratitud hacia Dios y el fútbol, además de agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros.