Isaac Badilla rompió el silencio después de su gran error con la Selección Nacional Sub-17

Isaac Badilla envió un mensaje a los aficionados luego de su expulsión con la Selección Nacional

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El futbolista Isaac Badilla vivió un difícil momento durante el debut de la Selección Nacional Sub-17 en el mundial, donde el equipo empató 1-1 ante Emiratos Árabes.

El encuentro dejó una imagen que generó debate entre los aficionados, pues Badilla fue expulsado tras cometer una fuerte barrida sobre un rival.

Aunque la jugada fue revisada, la decisión del árbitro se mantuvo y el jugador de Alajuelense tuvo que abandonar la cancha con tarjeta roja directa.

Isaac Badilla rompió el silencio después de su gran error con la Selección Nacional. (La Nación/Cortesía. Fedefutbol)

Mensaje lleno de fe tras el golpe deportivo

El joven futbolista decidió enfrentar la situación y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura, pero en cada caída también hay una lección de Dios. Hoy toca levantar la cabeza, aprender de lo vivido y seguir dejándolo todo por este sueño”.

Orgullo por sus compañeros y compromiso con la Sele

En su publicación, Badilla también aprovechó para resaltar el esfuerzo de sus compañeros y su deseo de seguir luchando por el objetivo del grupo.

Este fue el mensaje de Isaac Badilla. (Isaac Badilla/Instagram)

“Confío plenamente en que lograrán la clasificación, y yo seguiré trabajando al máximo porque este sueño sigue y aún hay mucho por dar. Seguimos juntos, con fe, humildad, compromiso y la mirada puesta en lo que viene”, agregó.

Badilla mantiene la fe y el respaldo del equipo

El jugador cerró su mensaje mostrando gratitud hacia Dios y el fútbol, además de agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros.

