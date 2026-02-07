Clásico de leyendas del Real Madrid y Barcelona en Costa Rica: canal, hora y figuras confirmadas

Iker Casillas, Guti y Pepe encabezan la nómina ldel Real Madrid para el clásico de Leyendas en el estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica será sede de uno de los partidos más esperados por los amantes del fútbol: el clásico de leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

El encuentro reunirá a figuras históricas de ambos clubes en el estadio Nacional y promete revivir la rivalidad más seguida del planeta.

La organización mantiene una promoción del 50 % de descuento en entradas seleccionadas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido entre leyendas del Real Madrid y Barcelona será transmitido por canal 7. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si usted no quiere perderse ni un minuto, tome nota: el único canal que transmitirá el partido en televisión será canal 7. El juego está programado para arrancar a las 6 p.m. También podrá seguirlo a través de la plataforma TDMAX y por Teletica Radio 91.5 FM.

Las estrellas del Real Madrid

El equipo merengue llegará con nombres que marcaron época. Entre los más esperados destacan el exportero Iker Casillas, el exmediocampista José María Gutiérrez “Guti” y el exdefensor portugués Pepe.

La organización confirmó que la nómina del Real Madrid estará conformada por: Iker Casillas, Antonio Núñez, Pepe, Raúl Bravo, Juan Olalla, Agustín García, Edwin Congo, Javier Balboa, Savio, Iván Campo, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Guti, Fernando Sanz, David Barral, Rubén de la Red y Toni Moral.

Las figuras del Barcelona

Por su parte, el FC Barcelona estará encabezado por su excapitán Carles Puyol y dos campeones del mundo brasileños que despiertan nostalgia: Ronaldinho y Rivaldo.

El conjunto catalán confirmó la presencia de: Vítor Baía, Jesús Angoy, Andreu Fontàs, Carles Puyol, Martín Montoya, Marc Valiente, Samuel Okunowo, Fernando Navarro, Róger García, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Nolito, Ronaldinho, Rivaldo, Ludovic Giuly y Javier Saviola.

¿Dónde comprar las entradas?

Si usted quiere vivir la experiencia desde el estadio, todavía hay entradas disponibles. La productora Experiencias MKP mantiene una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas. Mismas que se pueden adquirir en el sitio web www.kuikpei.com.

El clásico de leyendas Real Madrid vs. Barcelona no solo revive una de las mayores rivalidades del fútbol mundial, sino que convierte a Costa Rica en el epicentro de la nostalgia futbolera por una noche.