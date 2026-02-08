Deportes

Clásico de leyendas del Real Madrid y Barcelona tuvo un altercado que terminó con un aficionado siendo sacado del estadio

Un incidente inesperado ocurrió durante el clásico de leyendas entre el Barcelona y Real Madrid

Por Yerlin Gómez Izaguirre, Hillary Chinchilla Marín, y Yenci Aguilar Arroyo

Lo que se perfilaba como una jornada de emociones y nostalgia durante el clásico de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, tuvo un momento inesperado.

Mientras los aficionados madridistas acababan de celebrar el primer gol del encuentro, comenzaron a escucharse gritos de “fuera, fuera”, sin que inicialmente se entendiera el motivo.

Intervención policial en las gradas

Segundos después, oficiales de seguridad ingresaron rápidamente a la zona oeste del estadio. En ese momento se observó a un aficionado sin camiseta que fue retirado del recinto entre abucheos y silbidos por parte del público presente.

En la transmisión de televisión, la periodista Gabriela Jiménez, de Teletica Deportes, aseguró que fueron dos personas a las que sacaron porque protagonizaron una riña.

Ronaldinho Clásico de Leyendas Barcelona vs. Real Madrid Barcelona 7 de febrero del 2026 Cortesía: Rafael Pacheco
El encuentro se mantuvo con normalidad tras el incidente en las gradas. (La Nación/Cortesía: Rafael Pacheco)

El partido continuó sin interrupciones

A pesar del altercado, el encuentro no tuvo que ser detenido y siguió su desarrollo con total normalidad. Hasta el momento el marcador se mantiene 2-0 a favor del Real Madrid.

El hombre que tuvo que salir es el de suéter azul.
El hombre que tuvo que salir es el de suéter azul. (Hillary Chinchilla/Hillary Chinchilla)
