Clásico de leyendas del Real Madrid y Barcelona tuvo un altercado que terminó con un aficionado siendo sacado del estadio

Lo que se perfilaba como una jornada de emociones y nostalgia durante el clásico de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, tuvo un momento inesperado.
Mientras los aficionados madridistas acababan de celebrar el primer gol del encuentro, comenzaron a escucharse gritos de “fuera, fuera”, sin que inicialmente se entendiera el motivo.
Intervención policial en las gradas
Segundos después, oficiales de seguridad ingresaron rápidamente a la zona oeste del estadio. En ese momento se observó a un aficionado sin camiseta que fue retirado del recinto entre abucheos y silbidos por parte del público presente.
En la transmisión de televisión, la periodista Gabriela Jiménez, de Teletica Deportes, aseguró que fueron dos personas a las que sacaron porque protagonizaron una riña.
El partido continuó sin interrupciones
A pesar del altercado, el encuentro no tuvo que ser detenido y siguió su desarrollo con total normalidad. Hasta el momento el marcador se mantiene 2-0 a favor del Real Madrid.