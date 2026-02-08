Clásico de leyendas del Real Madrid y Barcelona tuvo un altercado que terminó con un aficionado siendo sacado del estadio

Lo que se perfilaba como una jornada de emociones y nostalgia durante el clásico de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, tuvo un momento inesperado.

Mientras los aficionados madridistas acababan de celebrar el primer gol del encuentro, comenzaron a escucharse gritos de “fuera, fuera”, sin que inicialmente se entendiera el motivo.

Intervención policial en las gradas

Segundos después, oficiales de seguridad ingresaron rápidamente a la zona oeste del estadio. En ese momento se observó a un aficionado sin camiseta que fue retirado del recinto entre abucheos y silbidos por parte del público presente.

En la transmisión de televisión, la periodista Gabriela Jiménez, de Teletica Deportes, aseguró que fueron dos personas a las que sacaron porque protagonizaron una riña.

El encuentro se mantuvo con normalidad tras el incidente en las gradas. (La Nación/Cortesía: Rafael Pacheco)

El partido continuó sin interrupciones

A pesar del altercado, el encuentro no tuvo que ser detenido y siguió su desarrollo con total normalidad. Hasta el momento el marcador se mantiene 2-0 a favor del Real Madrid.