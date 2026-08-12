Comisión de arbitraje multó a Puntarenas FC por la acción por la que todos aplaudieron a Abraham Madriz

El ingreso de un niño a la cancha del estadio Lito Pérez para pedir la camiseta de Abraham Madriz, le costó una multa al Puntarenas FC. (Cortesia de Dejenany Salas/Cortesia de Dejenany Salas)

El Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol sorprendió este miércoles al dar a conocer una multa que le aplicó al Puntarenas FC tras el juego del sábado contra el Saprissa.

Mediante su informe de sanciones de la tercera jornada, el Comité sancionó a los porteños por el ingreso a la cancha de personas sin autorización para el encuentro.

“Sancionar al club con una multa de ₡105.000 de conformidad con el artículo 73 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que se da invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido", destacaron.

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La invasión más notoria se dio tras acabar el duelo, cuando un niño entró a la gramilla para saludar al portero morado Abraham Madriz y pedirle su camiseta.

Al ver al chico, el arquero se quedó unos momentos con él y luego le dio su camisa, acción que fue muy aplaudida y que quedó registrada en la transmisión de FOX, así como por el comisario del partido y el árbitro central.

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La sanción más fuerte en esta jornada se la llevó el utilero Raygeans Benneth Vásquez, del Municipal Pérez Zeledón a quien le impusieron cuatro partidos de suspensión por insultar y faltar al respeto al árbitro en el juego ante Escorpiones de Belén.