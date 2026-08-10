Mamá del niño que abrazó a Abraham Madriz revela por qué fue tan especial que el portero le regalara su camiseta

El noble gesto que tuvo Abraham Madriz, portero de Saprissa, con Dereck Granados Salas, al abrazarlo y regalarle su camiseta en Puntarenas, generó un enorme impacto en el niño y también en su madre.

El enorme agradecimiento y emoción que generó ese momento y todo lo que les hizo sentir el saprissista fue contado a La Teja por la mamá del menor, Dejenany Salas, quien también reveló de dónde nace su gran admiración por el futbolista.

Dereck y Dejenany Salas están muy agradecidos con Madriz. (Cortesía Dejenany Salas/Cortesía Dejenany Salas)

“Dereck tiene once años, desde chiquitito ha estado en academias de fútbol, ahorita está en una en Desamparados de Alajuela que se llama Cebollitas FC. Nosotros somos saprissistas, no se pierde ningún partido.

“Es gracioso, ya que él no juega de portero, él es defensa, pero siempre que ve a este muchacho, a Madriz, le encanta tanto que dice que si él pudiera jugar ahorita con Saprissa, serían una dupla perfecta que no dejaría que nadie les meta goles”, reveló.

Así fue el plan

Sobre el plan de Dereck para lograr saludar a Abraham, la madre contó cómo fue todo el “detrás de cámaras”.

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“Ese día se fue con mi papá para el estadio, y él no comentó nada de lo que iba a hacer, nadie sabía. Luego nos contó que vio la oportunidad en un hueco y alguien ahí le dijo que le podía ayudar a meterse, y de verdad le ayudaron, pero él lo que quería era abrazar al portero.

“Nunca esperaba que le regalaran la camisa, pero él se quitó la camisa de él por emoción y ahí la gente en las gradas empezó a gritar que le diera la camisa. En eso fue cuando vio que Madriz se le regaló, fue algo superbonito para él, al punto que terminó llorando de tanta emoción, y de ver a todo mundo gritando y él en esa situación, no lo podía creer”.

La camisa es como un tesoro y hasta el gatito le anda detrás. (Cortesía Dejenany Salas/Cortesía Dejenany Salas)

Dejenany contó qué hizo el pequeño con la chema de Abraham, la cual ve como un tesoro.

“Aquí tiene la camisa y no quiere que uno ni se la lave. La tiene aquí guindando en el mueble de él y está de lo más contento, y para uno como madre también”.

También confesó que su hijo venía de un sábado un poco complicado, pero que Madriz le cambió por completo el mal trago que había pasado.

“En la mañana, antes de que se fuera con el abuelo para el estadio desde Alajuela, vino llorando porque andaba en un partido con Cebollitas y venía triste por una situación que tuvo.

“Él venía superahüevado, y para uno como mamá que le pasara eso en la noche fue algo sorprendente; yo nunca pensé que eso le iba a pasar. Yo, como trabajo de noche, me levanté como a las 11 de la noche y ya tenía videos y me sentí con demasiada alegría, ya que se fue todo apachurrado para el estadio y para mí fue demasiado lindo, fue algo inolvidable”, contó.

“Mi primera reacción al verlo a él en el video, estoy embarazada y no sé si fueron las hormonas, pero yo me puse a llorar ahí en la cama, parecía una chiquita, ya que sentí demasiada alegría por él. Yo sabía cómo se había ido en la mañana, pero después de verlo quitarse la camisa, me dio demasiada felicidad”, agregó.

Madriz es el ídolo de Dereck, pese a que él es defensa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presidente de Saprissa ya los contactó

Don Roberto Artavia, presi morado, tuvo un noble gesto con Dereck debido a que contactó a su mamá para invitarlos el sábado al juego en la Cueva ante Cartaginés.

“El domingo se comunicó conmigo, él nos llamó para invitarnos al estadio el sábado; si Dios quiere, lo vamos a llevar. A Dereck lo van a bajar ahí con los jugadores o algo así, y nos pidieron que estuviéramos unas dos horas antes de que empiece el partido.

“No podíamos creerlo, porque qué bonito cómo se dio esta situación, fue algo muy tierno para todo mundo, no solo para uno. En el trabajo me dicen que lloraron viendo a Dereck, me sentí muy contenta y agradecida”.

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“Él ya está deseando que sea el sábado para ir y dice que se va a poner la camisa de portero de Madriz; dice él que va a ir con esa al estadio”, comentó la mamá.

La mamá contó que, pese a que Dereck sí conoce el Ricardo Saprissa, ya que ella es prima de la esposa de Wálter Centeno, antes iban gracias a Paté; no obstante, explicó que lleva alrededor de tres años sin visitar la casa tibaseña.

El duelo al que fue invitado Dereck será este sábado a las 8 de la noche entre Morados y Cartago.