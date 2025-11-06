¿Cómo volvió Joel Campbell a su mejor versión? El manudo cuenta su proceso

Joel Campbell parece resurgir tras un período importante sin encontrarse con su mejor nivel.

El delantero de Alajuelense habló sobre sus cambios para regresar a la Selección Nacional de Costa Rica tras tiempos de incertidumbre.

Campbell empezó el semestre con rumores de una posible desvinculación de la Liga, pero al final se quedó en el equipo y tuvo un inicio muy irregular, lleno de lesiones y con pocos minutos.

Poco a poco, se fue recuperando hasta que llegó su gran día: la visita a Honduras para enfrentarse a Motagua, por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La Liga venía de un escándalo extracancha con varios jóvenes jugadores y, encima, con una derrota en la ida ante los catrachos, lo que le abrió más las puertas para ser titular.

Joel Campbell volvió a ponerse la indumentaria de la Selección Nacional de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

En Tegucigalpa, contra las águilas azules, vimos a una de las mejores versiones de Campbell, ese que tanto añoraba la afición manuda desde su llegada.

Un golazo para empatar el partido, que al final los manudos ganaron para revertir la serie y clasificar a semifinales, más una gran participación y mucho liderazgo, hacían ver cosas de la mejor versión del número 12.

Vino el parón FIFA de octubre y, tras eso, la visita al Herediano. De nuevo, Joel con gol y siendo protagonista, para pocos días después hacer un gran juego desde lo colectivo en el clásico ante Saprissa, que se definió con victoria rojinegra 2-0.

Ante Olimpia, por una tarjeta amarilla, se perdió la vuelta, pero en medio de esa semifinal, contra Pérez Zeledón, logró la victoria y, de nuevo, Campbell fue figura, para completar el círculo con un doblete y una asistencia en Liberia.

En su regreso con la Sele, Joel habló y comentó sobre cosas que le ayudan a estar en un mejor nivel.

Joel Campbell sobresalió con luz propia en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Siempre lo he dicho: me enfoco en lo que yo puedo hacer y trabajar, entrenar fuerte; por ejemplo, comer bien, cuidarme, hacer todo lo que pueda para estar en el mejor nivel óptimo. Las cosas, gracias a Dios, se están dando; el equipo va muy bien”, comentó Campbell.

El exmundialista confiesa sentirse orgulloso de regresar a la Tricolor.

“Cada llamado para mí es como el primero; es una ilusión, un orgullo. Siempre lo he dicho: representar al país es lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista.

“Y, bueno, ahora estamos a dos partidos de estar en un siguiente Mundial, que es algo importante para nosotros, para el país, para el mundo futbolístico nacional, que lo necesita”.

El atacante conversó sobre la convocatoria llena de jugadores de Alajuelense y lo hecho por los manudos para recibir ese premio.

“No es solo la Liga, son también los jugadores que ponen su granito de arena y tratan de dar lo máximo. No solo la Liga, son la Liga y todos los equipos. Al final, es el entrenador quien hace su escogencia. Si escogió siete, diez u ocho jugadores de la Liga, es porque cree que están pasando un buen momento; pero así como pueden ser de la Liga, pueden ser de otro club”, aseguró el futbolista.