“Con alma de león”: el libro que habla de Froylán Ledezma, Badú y más de la historia de Alajuelense

El amor por los colores rojo y negro hicieron que tres aficionados a Alajuelense se embarcaran en una aventura que comenzó hace seis años y que hoy vuelve a tomar fuerza con una nueva edición.

“Con alma de león” es un libro que reúne historias, fotografías y recuerdos de personajes que han dejado huella en el cuadro rojinegro, como Jorge Luis Pinto, Froylán Ledezma, Badú Vieira, Mauricio Montero y Luis Diego Arnáez.

El proyecto nació con el nombre de “Centenario de Leyendas” y la llegada de la copa 31, en diciembre del año pasado motivó a Esteban Aronne, Néstor Morera y Francisco González, con el apoyo de don Gaetano Pandolfo, a regresar con una segunda edición, en donde se incluyen fotos nuevas y nuevos capítulos, dedicados al al tricampeonato centroamericano, al fútbol femenino y al equipo de amputados.

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“Con alma de león”, un libro dedicado a los manudos de corazón, ya está a la venta. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Aronne es periodista y conversó con La Teja sobre este ambicioso proyecto, que recoge la esencia del liguista y contó que para la segunda edición se lanzaron 1.200 ejemplares y destacó que le encantaría verlo en las vitrinas de las tiendas de Alajuelense.

¿Cómo adquirirlo? El libro se compone de 365 páginas y más de 160 fotos a color. Tiene un costo de 25 mil colones y se puede adquirir enviando un mensaje al 8366-9272.

¿Cómo nació?

Esteban recordó que el libro nació en el 2020, durante la pandemia del covid-19 y habló de los retos de lanzar una publicación de este calibre.

“Con alma de león” tiene más de 160 fotos a color, de diferentes pasajes del equipo rojinegro. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“El libro se llamó Centenario de Leyendas y fue un libro que hicimos para los 100 años de la Liga. El lanzamiento llegó en la pandemia, fue un esfuerzo de casi ocho meses y gracias a don Gaetano, pudimos darle forma a este proyecto, porque sabemos que todavía a la gente le gusta leer, en tiempos de las redes sociales.

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“No fue fácil, por la falta de patrocinadores, por la llegada de la pandemia, pero luchamos contra eso y logramos venderlo: como regalo de Navidad, aprovechando que la gente estaba en casa y la llegada del título 30 (diciembre del 2020) fue un plus, porque hay que ser francos, el rendimiento del equipo influye en el ánimo del aficionado”, destacó.

Aronne agregó que el buen momento por el que pasaba el club el año pasado motivó a este trío de fieles aficionados a valorar la posibilidad de hacer un relanzamiento, incluyendo nuevos detalles del presente del equipo de sus amores.

Shirley Cruz tiene un capítulo especial en la publicación. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Ganamos el tricampeonato de la Copa Centroamericana, la copa 31 y analizamos la posibilidad de hacer una segunda edición. El libro quedó muy lindo y la gente lo seguía pidiendo.

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“Decidimos incluir un espacio para el equipo femenino, cambiamos algunas fotos, las mejoramos, decidimos poner otro nombre, porque ya evidentemente el del Centenario de Leyendas no iba a acorde con la segunda edición y trabajamos otros detalles.

“Cambiamos algunas cosas de la redacción y logramos imprimir 1.200 ejemplares, en mayo, una decisión arriesgada, pero afortunadamente se está vendiendo más rápido de lo que imaginamos”, comentó.

Wílmer López con la primera edición del libro, llamado anteriormente "Centenario de leyendas". Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Con el corazón

El liguista de hueso colorado disfrutará las entrevistas a Froylán Ledezma, Hernán Fernando Sosa, Badú y Jorge Luis Pinto, algunas de las figuras más emblemáticas de la institución rojinegra.

“Badú marcó a los aficionados de Alajuelense y al inicio nos costó contactarlo, pero gracias a Víctor ‘Mingo’ Reyes pudimos localizarlo y nos respondió todo lo que le consultamos. En ese entonces estaba en Alemania y contestó cada pregunta, por correo, con un español muy legible y con elementos muy humanos, que van más allá de lo deportivo.

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“Un jugador te responde una serie de preguntas, luego de un partido, pero sentarse con ellos, explorar más de sus vidas es de las cosas más gratificantes y que quisimos plasmar en el libro, la esencia del exfutbolista”, manifestó.

Froylán Ledezma decidió abrirse para esta publicación. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

En este nuevo tiraje, la Copa número 31 tiene un lugar especial, el desarrollo del primer equipo femenino, que suma nueve títulos nacionales y el campeonato centroamericano.

Para los autores, era importante resaltar la hazaña de la LDA a nivel regional, pues no es fácil consolidarse en el área. Por eso, hay un capítulo especial, en donde hay fotos, una crónica de cómo se vivió la final entre Alajuelense y Xelajú, del año pasado y además, el apartado de Óscar Ramírez tuvo una transformación, luego de su regreso al equipo, en el 2024.

¿Cuál fue el principal reto a la hora de trabajar en esta segunda edición?

“Sin duda alguna, el ver cómo le llegamos a la mayor cantidad de gente posible, porque al inicio nos asustó saber que lanzamos tantos ejemplares, y cómo los íbamos a mercadear, pero aprendimos de lo que vivimos hace seis años y poco a poco se está vendiendo, vamos a paso seguro”, manifestó.

Imposible no reconocer lo que han hecho las leonas. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

La nueva edición tiene un espacio para el tricampeón de Centroamérica. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

"Badú" también tiene su espacio. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Don Hernán Fernando Sosa es una de las leyendas de Alajuelense. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Esteban Aronne, Néstor Morera y Francisco González son los autores del libro. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)