El Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 será uno de los grandes atractivos de las Tres Horas de Costa Rica 2026, competencia en la que el piloto costarricense Sergio Solís compartirá el volante con Daniel Formal y juntos integrarán el SyS Racing Team.

Se trata de un vehículo de carreras del 2024, con motor V10 y 620 caballos de fuerza, que promete llamar la atención por su potencia, aerodinámica y velocidad en la pista. Esta joya llegó procedente de Estados Unidos, donde pertenecía al equipo en el que compite Formal.

Antes de trasladarlo a Costa Rica, ambos pilotos realizaron las primeras pruebas en el autódromo de Panamá y posteriormente, el martes anterior, hicieron otras sesiones cortas para comprobar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

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Un Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 será parte de Las Tres Horas de Costa Rica. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Solís compartió detalles de este chuzo y cómo se han preparado para la emblemática prueba que tendrá lugar, el domingo 6 de diciembre, en Parque Viva.

Una hermosura

Sergio, quien tiene dos años en el automovilismo profesional contó las bondades de este carrito.

“Es un carro diseñado para carreras, Danny nos ayudó con la búsqueda y compra del vehículo, gracias a su experiencia, compitiendo con esta marca en Estados Unidos. Es un modelo 2024, motor V10 5100 cc.

Este vehículo es modelo 2024. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Es un carro espectacular en pista, es de color plata, con detalles en rojo perlado y negro, con 620 caballos de fuerza. Es un vehículo que tiene mucha aerodinámica, entonces en las partes rápidas el vehículo es mucho más ágil.

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“En cuanto al peso y la frenada, es mucho más agresivo que otros carros y son pequeñas ventajas que lo hacen muy ágil a la hora de dar vueltas”, relató.

Formal fue el ganador de la edición 2025 de Las Tres Horas y Solís explicó cómo se dio el proceso para contar con este bólido en la emblemática competencia.

“El equipo estaba buscando un vehículo de más alto nivel para el campeonato del GT Challenge del próximo año y salió la opción del Lamborghini. Afortunadamente se pudo adquirir rápidamente y todo salió bien y pudo llegar para esta fecha.

El Lamborghini fue probado en Panamá y hace unos días en Costa Rica. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“El equipo de Wayne Taylor, que se encuentra en Estados Unidos y en donde compite Danny nos ayudó mucho y el trámite fue bastante ágil”, destacó.

Sergio comentó que están afinando detalles, para la competencia y contó cómo se han preparado.

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“Ambos vamos a correr las Tres Horas, es una carrera muy larga, muy exigente para un solo piloto, no sabemos quién va a salir primero.

“Estamos a pocos días de la carrera y sabemos que el vehículo también se exige mucho, entonces se le hace como mantenimiento general e intentamos no tocarlo lo más posible para que no vaya a fallar.

Este es el SyS Racing Team, en el que competirán Daniel Formal (primero a la derecha) y Sergio Solís (en el centro). Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Y en mi caso, también me he preparado de manera diferente, porque por lo general suelo competir en carreras de 20 minutos y esta implica un nivel de exigencia muy físico y desde hace dos meses y medio tuvimos que cambiar la rutina de entrenamiento físico.

Este auto posee 620 caballos de fuerza. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Este auto fue diseñado para romperla en competencias. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)