Daniel Formal correrá junto a Sergio Solís en las Tres Horas de Costa Rica. (Cortesía organización Las Tres Horas de Costa Rica./Cortesía organización Las Tres Horas de Costa Rica.)

El piloto costarricense Daniel Formal estará de nuevo en las Tres Horas de Costa Rica para defender su título de campeón en la que es la carrera más importante del año en Tiquicia.

Danny estará acompañado por Sergio Solís, con quien compartirá el Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 del equipo SyS en la competencia que se realizará el 6 de diciembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

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Daniel Formal emocionado de defender su título en las Tres Horas de Costa Rica

La incorporación de Formal suma a uno de los principales referentes del automovilismo costarricense y a un piloto con amplia experiencia en vehículos Lamborghini.

En 2025, conquistó, junto a Hampus Ericsson y el equipo Wayne Taylor Racing, el título Pro de las Finales Mundiales de Lamborghini.

Su trayectoria también incluye los campeonatos Pro del Lamborghini Super Trofeo Norteamérica de 2022, 2023 y 2025, además del título ProAm de 2026 junto a Graham Doyle.

“Estoy muy emocionado de volver a las 3 Horas de Costa Rica, una carrera que ya hemos ganado en dos ocasiones, en 2023 y 2025. Sergio y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y pudimos ayudarle con la adquisición del Lamborghini Super Trofeo que yo corrí en Estados Unidos.

“Me ilusiona mucho compartir este proyecto con él y creo que podemos dar la lucha por la victoria absoluta. Estoy muy contento de regresar a Costa Rica y tener la oportunidad de competir nuevamente en mi país”, comentó Danny.

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El Lamborghini ya está en Costa Rica

El piloto del equipo SyS realizó semanas atrás sus primeras prácticas con el vehículo en el Autódromo de Panamá. Con el Lamborghini ya en Costa Rica, el equipo dará continuidad a las pruebas y los ajustes.

En ese proceso contará con Manfred Valverde, ingeniero que ha trabajado con ambos pilotos, lo que supone una ventaja para coordinar sus necesidades de manejo y avanzar en la puesta a punto del auto.

“Estoy súper emocionado, me alegra muchísimo poder competir en el mismo carro con Formal. Como cuando he compartido con Tatiana, André Solano y Emilio ‘Milo’ Valverde, mi objetivo es aprender lo más posible. Daniel es uno de los mejores del mundo y un maestro en Lamborghini. Para mí, que estoy en esta nueva plataforma, compartir con él es una gran oportunidad”, expresó Solís.

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¿Dónde comprar las entradas para las Tres Horas de Costa Rica?

Las entradas para las 3 Horas de Costa Rica Davivienda están disponibles en el sitio web treshoras.com.