Contra México la defensa tica será otra cosa, aseguran conocedores, ¿por qué?

Los cuatro goles que le marcó Martinica a Costa Rica este martes en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro tienen a muchos aficionados con los pelos de punta ante el enfrentamiento contra México en cuartos de final.

México, claramente, es un equipo más poderoso, mejor trabajado ofensivamente y que no concede tantas libertades a la hora de ir al frente como lo hizo Martinica. A pesar de no pasar un buen momento, es una de las dos mejores selecciones del área junto con Estados Unidos y están obligados al triunfo, sobre todo , luego de caer sorpresivamente ante Qatar en el cierre del grupo B, 1 a 0.

Francisco Calvo ha estado jugando como lateral izquierdo y no como central. (ELSA/Getty Images via AFP)

Costa Rica ha sido históricamente fuerte en defensa, pero haciendo un repaso por los partidos de este año, ha recibido doce goles en siete partidos y solamente en uno de ellos, ante El Salvador, dejó en blanco la portería.

Los cuatro goles de Martinica llenan de dudas a la afición y los dirigidos por Luis Fernado Suárez deberán tener otro comportamiento y actitud para no salir con el saco lleno de goles. Sin embargo, especialistas consultados creen que algo así no se repetirá, pese a los tristes números. “Si Martinica nos metió cuatro, ¿cuántos nos va a meter México?”, es el sentir de la afición.

Hernán Morales, comentarista de Deportes Repretel y Futv, expresó que aunque con esta Tricolor puede pasar cualquier cosa, piensa que algo así no se va a repetir.

Segunda. Es la segunda vez en la historia que un equipo del Caribe le mete cuatro goles a Costa Rica. La primera vez fue Antillas Holandesas que ganó 4 a 1 el 20 de marzo de 1948, hace 75 años.

“El equipo va a tomar precauciones, se va a ajustar a una línea de juego más segura, se va a resguardar diferente, eso pensaría yo, más bien siento que es una ĺástima que se dejara ir una ventaja tan grande de 5 a 1 porque hubiera reforzado mucho la confianza del equipo”, expresó Morales.

Añadió que lo que ocurrió el martes fue un relajamiento del equipo ante una diferencia tan abultada a favor.

Luis Fernando Suárez debe ajustar el bloque defensivo y no permitir esos relajamientos. (KENA BETANCUR/AFP)

“Hubo un momento donde el equipo se relajó y los cambios no entraron bien, no entraron a cambiar la dinámica. O sea, sin saber la verdad, pero seguro dijeron con el 5-1, está todo cocinado y hubo un menosprecio al rival, que luchó y nos asustó, pensaron que iban a ganar fácil y el equipo, bajó la guardia por una diferencia tan amplia”, explicó el comentarista y exfutbolista.

Tiquicia en el año. Estos son los resultados de Costa Rica en el 2023, con doce goles en contra en siete partidos. Costa Rica 6 - Martinica 4 Costa Rica 0 - El Salvador 0 Costa Rica 1 - Panamá 2 Costa Rica 1 - Ecuador 3 Costa Rica 0 - Guatemala 1 Costa Rica 0 -Panamá 1 Cost Rica 2 - Martinica 1



Morales dice que la defensa, que siempre ha dado seguridad en los últimos tiempos con hombres como Kendall Waston, Óscar Duarte, Francisco Calvo y recientemente Juan Pablo Vargas ha perdido consistencia.

“En los últimos tiempos nos han fallado, se cometen errores. Por ejemplo, hay errores infantiles de salida, es un equipo con poca confianza en el manejo de la pelota en la salida, no hacen tres o cuatro pases seguidos, no pasan del medio campo y entonces es cuando se tiene que recurrir al pelotazo y no se juega en forma asociada. En este partido se logró mejorar y contra El Salvador un poquito”, opinó.

Culpa de los jugadores

Mientras tanto, Juan Carlos Solano, narrador, comentarista de Teletica y quien también es entrenador, dice que tiene muy claro qué fue lo que pasó con el sistema defensivo en el juego ante Martinica y está de acuerdo con Morales.

Ecuador nos metió tres en un amistoso. (Fedefutbol )

“La tengo clarísima, es sencillo, la cantidad de goles había a favor hizo que el equipo se relajara y es un fenómenos a nivel mundial. Recuerde en la Champion League, la final entre Liverpool y Milán que el primer tiempo terminó 3 a 0 y el Liverpool empató al final y ganó en penales, eso se da porque el equipo tiende a creer que hay una superioridad evidente y si anotas muchos goles, entonces se relaja y el marcador hace que si te anotan uno no se preocupe y si cae otro no pasa nada. El control del juego fue de Costa Rica”, aseguró Solano.

Por supuesto, sabe que algo así no debe pasar más y que eso es más una cuestión de los jugadores que del técnico.

“El entrenador da las herramientas, el plan del partido para que el juego fuera como él quería. El jugador como tal, como un profesional es el que actúa diferente y el comportamiento del jugador hace que se relaje y cayeran esos goles”, expresó.

Juanca asegura que algo así ante México no va a suceder.

“Estoy un noventa por ciento seguro, primero Costa Rica a esos rivales les juega bien, le compite, a excepción de España y segundo van a aplicar la de siempre, la que saben, defender y jugar a las transiciones rápidas, pero recordemos que el obligado es México”, adelantó Solano.